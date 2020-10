Gemeentes blunderen met begrotingen

Zowel de gemeente Ameland als de gemeente Vijfheerenlanden zijn op de vingers getikt voor onjuistheden in hun jaarrekeningen.

Ameland

De provincie Fryslan berispte de gemeente Ameland vanwege te veel onrechtmatigheden in de jaarrekening van 2019. In een reactie op de jaarrekening schrijven Gedeputeerde Staten aan Ameland, dat er in totaal 324.000 euro aan onrechtmatigheden is geconstateerd. Dat is meer dan toegestaan. GS wil dat Ameland de bevindingen van de accountant oppakt en de jaarrekening corrigeert. Ook willen de provinciale bestuurders dat hun brief ‘niet alleen voor kennisgeving’ wordt aangenomen. Het eiland Ameland geldt als één gemeente en telt 3752 inwoners.

Fusiegemeente

Vijfheerenlanden is een gemeente in de provincie Utrecht met 57.525 inwoners. De gemeente is ontstaan op 1 januari 2019 door een fusie van Leerdam, Vianen en Zederik. Vijfheerenlanden heeft geblunderd met de begrotingen voor 2020 en de komende jaren, blijkt uit een brief aan de gemeenteraad. Diverse posten zijn bij het begroten over het hoofd gezien, één is in het voordeel en een aantal zijn in het nadeel van de gemeente. Het totale nadeel voor 2020 is 735.000 euro. In de jaren hierna is het nadeel een half miljoen. De gemeente heeft voor diverse medewerkers van de afdeling ander werk gezocht.

Zwaarste jaar

De blunders hebben alles te maken met de fusie van de gemeentes Vianen, Leerdam en Zederik. De afdeling financiën van de gemeente moest in 2019 vier jaarrekeningen en twee begrotingen maken. Daarnaast viel één van de sleutelfiguren op de afdeling uit wegens ziekte, zo schrijft burgemeester en voormalig BNR-hoofdredacteur en radiomaker Sjors Fröhlich: ‘Achteraf bezien is 2019 het zwaarste en drukste jaar geweest voor het team Financiën.’

Signalen

De fouten zijn vooral ontstaan door posten die te maken hebben met zogenoemde Gemeenschappelijke Regelingen (GR’s). Dat zijn samenwerkingsverbanden met omliggende gemeentes, bijvoorbeeld op het gebied van zorg of onderwijs. Posten die met de GR’s te maken zijn niet opgenomen. De signalen dat de begroting van dit jaar niet klopte, kwamen in het voorjaar. De gemeente schrijft in de brief aan de raad dat er is ingegrepen op de personele bezetting van het team Financiën: ‘Zitten alle in 2018 geplaatste medewerkers wel goed op hun plek of komen zij op een andere functie (binnen of buiten onze organisatie) beter tot hun recht? Dit heeft geleid tot het besluit met een aantal medewerkers te zoeken naar een functie buiten het team Financiën.’ Eerder al waren er zorgen over de kwaliteit van de afdeling, zo bleek uit een onderzoek van accountantskantoor Baker Tilly.