Nauwelijks accountants op Green Recovery Statement

Een oproep aan het kabinet om de economie meer te verduurzamen is door 373 bedrijven ondertekend. Onder hen slechts 9 accountantskantoren. Groene Hart-kantoor Lansigt staat wel op de lijst. CEO Pieter van der Kwaak: ‘Rentmeesterschap zit in onze missie.’

Balkenende

De Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) is een initiatief met een behoorlijk maatschappelijk gewicht. Voorzitter is oud-premier Jan Peter Balkenende. De DSGC wordt geleid door acht CEO’s van Nederlandse multinationals en ook gesteund door VNO-NCW. Zij zijn ervan overtuigd dat de veranderingen en innovaties op gebieden als energievoorziening, grondstofgebruik en voedselsystemen Nederland een nieuw toekomstperspectief kunnen bieden. Een perspectief van duurzame welvaart en kansen voor iedereen. Zij willen deze transities in Nederland versnellen en ook internationaal aanjagen door de ontwikkeling van duurzame bedrijfsmodellen en daarmee bijdragen aan de United Nations Sustainable Development Goals (SDGs). Dit zijn 17 maatschappelijke doelen, waaronder het uitbannen van armoede en honger, goede zorg en goed onderwijs, schoon water en gender gelijkheid.

EU Green Deal

In 2019 lanceerde de Europese commissie de EU Green Deal: een plan en roadmap om de economie te verduurzamen. Eind juni kwam DSGC met een oproep om deze green deal als leidraad te nemen in een groen herstel van de coronacrisis. Op 19 juni werd aan het kabinet een lijst met bedrijven aangeboden die pleiten voor een ‘green recovery’, als na corona het economische herstel kan worden ingezet moet de overheid met name inzetten op verduurzaming van de economie. Op die lijst met 224 ondertekenaars prijkten vijf accountantskantoren: de Big Four plus RSM Nederland. In de weken erna is de lijst door nog eens 149 bedrijven ondertekend, waaronder vier accountantskantoren. Op een totaal van 373 ondernemingen zijn dat er dus negen.

Granth Thornton

Tot de nieuwe ondertekenaars behoren Flynth en Grant Thornton, dat zelfs een persbericht deed uitgaan. Dit kantoor ziet duurzaam ondernemen als speerpunt, aldus de verklaring. ‘Door corona zijn veel bedrijven hard geraakt. Natuurlijk is er veel geld nodig voor het herstel. Maar dat herstel op een groene, sociale manier doen is cruciaal om de toekomstbestendigheid van bedrijven en de economie te waarborgen’, stelt Marcel Welsink, bestuursvoorzitter bij Grant Thornton: ‘Als bedrijven en de economie niet verduurzamen, zal de impact van de klimaatcrisis op de economie vele malen groter zijn dan die van de coronacrisis. Het is begrijpelijk dat veel bedrijven geneigd zijn zich primair te richten op financieel herstel, maar we kunnen het economisch herstel niet los zien van ons klimaat.’

Lansigt

Een opvallende ondertekenaar is het niet landelijk bekende (SRA)kantoor Lansigt Accountants en Belastingadviseurs, actief in de regio Alphen aan den Rijn, Gouda en Ridderkerk. Het bedrijf, met 150 medewerkers, heeft een christelijke signatuur en probeert hiernaar te handelen. ‘Dat betekent dat het bij ons om meer dan geld alleen gaat,’ zegt algemeen directeur Pieter van der Kwaak. ‘Rentmeesterschap zit in onze doelstellingen en duurzaamheid hoort daarbij. Dat gaat bij ons verder dan vergroening. Zoeken we economisch onze grenzen op, of voorkomen we uitputting? Wat me in de DSGC aanspreekt is dat het veel breder gaat, en de 17 doelen van de VN als basis heeft. Dan praat je dus ook over eerlijk delen en zorg voor kwetsbare groepen.’

Verduurzaming als advieskans

Bij het green recovery statement staan milieu en klimaat wel vooraan. Van der Kwaak stelt dat het lastig is voor een accountantskantoor om zich echt te richten op een dergelijke verduurzaming. ‘We zijn natuurlijk geen productiebedrijf. Vergroening betekent voor ons enerzijds besparen op papier, een elektrisch wagenpark en energiezuinigheid. Maar een belangrijke pijler is ook advies aan klanten. Een paar jaar geleden is er een checklist gemaakt door Senternovum waarmee je als adviseur het gesprek met klanten over verduurzaming kunt aangaan. Die checklist gebruiken wij. Daarnaast zit er natuurlijk ook een financiële component aan verduurzaming, denk aan subsidieregelingen en dergelijke. Accountants zijn bij uitstek toegerust om op dat gebied een belangrijke adviseur van het bedrijfsleven te zijn.’

Goede doelen

Voor Lansigt blijft het niet bij mooie woorden. De identiteit van het kantoor en de maatschappelijke doelen die in de missie zijn vastgelegd krijgen concreet gestalte. Zo werd 12 jaar geleden een apart accountantskantoor opgericht speciaal voor goede doelen en charitatieve instellingen, WITH Accountants. Lansigt is ook ook initiatiefnemer van E-verbinding, dat digitale facturering wil bevorderen, en Schuldhulpmaatje, een initiatief om mensen met schulden in een zo vroeg mogelijk stadium te helpen. Van der Kwaak: ‘We proberen onze medewerkers daarin mee te nemen. We stimuleren ze om een schuldhulpmaatje te worden of zich in te zetten voor Cycle for Hope, een stichting gericht op verslavingszorg in Dordrecht.’ Van der Kwaak denkt dat Lansigt met zijn duidelijke maatschappelijke doelen aantrekkelijker wordt op de arbeidsmarkt. ‘Van millennials is bekend dat ze graag werken in een inspirerende omgeving; bij bedrijven met een purpose.’

Vrijblijvend

Keerzijde van het DSGC en green recovery statement vindt Van der Kwaak dat het nog erg vrijblijvend is. Iedereen kan zich kosteloos aanmelden. Er zitten verder geen verplichtingen aan vast. Hij zegt dat hij in 2021 de maatschappelijke doelen van Lansigt nog concreter wil gaan vormgeven. Op de vraag waarom zo weinig accountantskantoren het green recovery statement hebben ondertekend, volgt een nuchter antwoord. ‘Ik denk dat accountants verduurzaming net zo belangrijk vinden als elke andere Nederlander. Alleen sluiten accountants zich niet graag bij clubjes aan.’