Subsidiepot duurzame projecten maar deels gebruikt

De SDE-subsidieregeling voor verduurzaming is vorig jaar maar voor 60% gebruikt, zo bericht de Volkskrant op basis van jaarcijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Ondernemers deden minder aanvragen voor duurzame projecten en een deel van de subsidieaanvragen is afgewezen. Daardoor kwam het bedrag aan toegekende subsidies uit op € 7 miljard, terwijl er € 11,5 miljard beschikbaar was. Binnenkort gaat het loket open voor nieuwe SDE-aanvragen. Daarvoor is dit jaar € 8 miljard beschikbaar.

Veel minder subsidie voor duurzame energie

De aanvragen zijn verschoven van zonneparken en windmolenprojecten naar projecten om de uitstoot van CO2 te reduceren. Er is voor € 481 miljoen subsidie toegekend aan negen projecten om gebouwen met grondwater te verwarmen. Door de hoge stroomprijzen is sinds 2022 veel minder subsidie uitgekeerd aan duurzame energie. Een jaar later kreeg de overheid per saldo zelfs geld terug. Ook vorig jaar is er aanzienlijk minder subsidie uitgekeerd dan in de jaren voor de energiecrisis.

Vooral grote energiebedrijven, fabrikanten en kassentelers hebben subsidie aangevraagd. De hoogste subsidie bedroeg € 551,8 miljoen en is toegekend aan een waterstofproject van RWE en Owel in de Eemshaven.

Bron: de Volkskrant