Home » ‘Bedrijven kunnen miljarden verdienen met verduurzaming’

‘Bedrijven kunnen miljarden verdienen met verduurzaming’

Nieuws, Overig

Volgens klimaatdatabureau CDP kan verduurzaming Nederlandse bedrijven miljarden euro’s schelen. ‘Een duurzame strategie is goed ondernemerschap.’

13 oktober 2025 door Accountancy Vanmorgen

CDP (Carbon Disclosure Project) analyseerde de duurzaamheidsrapportages van 376 grote Nederlandse bedrijven. De uitkomsten zijn alleen gedeeld met het FD. Uit de cijfers zou blijken dat Nederlandse bedrijven in 2024 € 27 miljard hebben bespaard of verdiend met investeren in duurzaamheid en zich voorbereiden op toekomstige klimaatrisico’s. Nu voert nog maar 5% van de geanalyseerde bedrijven daar actief beleid op. Het gaat dan om elektrificatie, het omlaag brengen van de uitstoot of het efficiënter maken van de productieketen. “Een duurzame strategie is geen milieuactivisme, het is goed ondernemerschap”, aldus CEO Sherry Madera.

De € 27 miljard winst zit hem in kostenbesparingen en vermindering van toekomstige financiële risico’s, maar ook uit nieuwe inkomsten. De risico’s bestaan uit klanten die eisen stellen aan de duurzaamheid van bedrijven, maar ook uit duurder wordende fossiele energie.

Rendement

CDP stelt ook dat geen maatregelen nemen een onderneming de komende drie jaar gemiddeld € 15 miljoen kost en op de lange termijn € 58 miljoen. Volgens Madera verdienen grote bedrijven gemiddeld € 46 terug voor iedere euro die zij in duurzaamheid en weerbaarheid tegen milieurisico’s steken.

CDP krijgt duurzaamheidsgegevens van meer dan 24.000 bedrijven wereldwijd. Zo’n 640 financiële instellingen gebruiken de informatie van het bureau om investeringsbeslissingen te nemen. Volgens Madera zijn bedrijven steeds meer bezig met duurzaamheid: “We krijgen meer en uitgebreidere duurzaamheidsrapportages binnen. Sterker nog, bedrijven willen van ons weten: wat worden de volgende belangrijke vragen voor onze stakeholders?”

Bron: FD

Tags: rendement, verduurzaming

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.

Instellingen