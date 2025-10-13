‘Bedrijven kunnen miljarden verdienen met verduurzaming’

CDP (Carbon Disclosure Project) analyseerde de duurzaamheidsrapportages van 376 grote Nederlandse bedrijven. De uitkomsten zijn alleen gedeeld met het FD. Uit de cijfers zou blijken dat Nederlandse bedrijven in 2024 € 27 miljard hebben bespaard of verdiend met investeren in duurzaamheid en zich voorbereiden op toekomstige klimaatrisico’s. Nu voert nog maar 5% van de geanalyseerde bedrijven daar actief beleid op. Het gaat dan om elektrificatie, het omlaag brengen van de uitstoot of het efficiënter maken van de productieketen. “Een duurzame strategie is geen milieuactivisme, het is goed ondernemerschap”, aldus CEO Sherry Madera.

De € 27 miljard winst zit hem in kostenbesparingen en vermindering van toekomstige financiële risico’s, maar ook uit nieuwe inkomsten. De risico’s bestaan uit klanten die eisen stellen aan de duurzaamheid van bedrijven, maar ook uit duurder wordende fossiele energie.

Rendement

CDP stelt ook dat geen maatregelen nemen een onderneming de komende drie jaar gemiddeld € 15 miljoen kost en op de lange termijn € 58 miljoen. Volgens Madera verdienen grote bedrijven gemiddeld € 46 terug voor iedere euro die zij in duurzaamheid en weerbaarheid tegen milieurisico’s steken.

CDP krijgt duurzaamheidsgegevens van meer dan 24.000 bedrijven wereldwijd. Zo’n 640 financiële instellingen gebruiken de informatie van het bureau om investeringsbeslissingen te nemen. Volgens Madera zijn bedrijven steeds meer bezig met duurzaamheid: “We krijgen meer en uitgebreidere duurzaamheidsrapportages binnen. Sterker nog, bedrijven willen van ons weten: wat worden de volgende belangrijke vragen voor onze stakeholders?”

Bron: FD