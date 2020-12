Kreston benoemt Bentacera-fiscalist Jelle Bakker als Tax Director Europa

Internationaal fiscalist mr. Jelle R. Bakker is benoemd als Tax Director in Europa binnen Kreston, meldt accountantskantoor Bentacera. Bakker werkt al geruime tijd bij Bentacera en is bovendien al jaren actief betrokken bij het Kreston netwerk, waar Bentacera sinds 2015 in participeert.

Aanspreekpunt

In zijn nieuwe rol coördineert en inspireert Jelle de kantoren in Europa die bij het netwerk betrokken zijn, meldt Bentacera. Hij is voor hen het centrale aanspreekpunt op het gebied van internationaal belastingadvies, stimuleert de opbouw van onderlinge relaties, benut de capaciteiten van het fiscale netwerk en zorgt voor een snelle en kwalitatief goede afhandeling van een ondernemersvraag.

Netwerk bekender maken

Zijn persoonlijke missie is het netwerk van Kreston bekender te maken, zowel intern als extern. Lang niet alle experts binnen het netwerk benutten de mogelijkheden en voordelen van het netwerk van meer dan 25.000 professionals, dat in de afgelopen 50 jaar is opgebouwd. Ook richting ondernemers is het van belang het internationale netwerk van Kreston breed onder de aandacht te brengen, melden de betrokkenen. Jelle ziet volop mogelijkheden om nog meer internationaal georiënteerde klanten te helpen, meldt Bentacera. Vanwege de centrale rol binnen Kreston, de nauwe samenwerking met de groeiende controlepraktijk en ook door de recente komst van Auke van der Meer, een ervaren specialist op het gebied van vennootschapsbelasting, internationale structureringen en transfer pricing, naar Bentacera.

Kreston en Bentacera

Kreston International is een wereldwijd netwerk van onafhankelijke accountants- en advieskantoren in meer dan 125 landen. Via het netwerk adviseert en ondersteunt het noordelijke accountantskantoor Bentacera ondernemende MKB-bedrijven met grensoverschrijdende ambities (import en export) op het gebied van accountantsdiensten, belastingadvies, financieringen, fusies en overnames.

Foto: Bentacera