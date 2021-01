Geschrapte advocaat bij Accountantskamer: veelpleger of veelklager?

Als advocaat werd hij onlangs van het tableau geschrapt, maar de kans lijkt groot dat een AA voorlopig als accountant nog wel even door mag gaan. Dat bleek afgelopen vrijdag tijdens een zitting van de Accountantskamer, waar de AA door een ontevreden klager ter verantwoording werd geroepen.

Ernstige belangenverstrengeling

De AA was een bekende Hilversumse zwartspaardersadvocaat. Eind vorig jaar schrapte de Raad van Discipline hem van het tableau vanwege ernstige belangenverstrengeling. Als accountant werkte hij jarenlang voor een familiebedrijf, waarna hij als advocaat één van de familieleden bijstond in een conflict met de andere familieleden over de uitvoering van het testament van een familielid. De advocaat/accountant weigerde vervolgens ook nog eens zich terug te trekken nadat hem dat door de rest van de familie werd gevraagd. Klachten over zijn rol in die kwestie werden bij zowel de Accountantskamer als in hoger beroep bij het CBb ongegrond verklaard.

Afwikkeling huwelijk

Of de klager in de nieuwe zaak bij de Accountantskamer deel uitmaakt van de familie werd vrijdag niet duidelijk, zoals tijdens de zitting überhaupt maar vrij weinig duidelijk werd. “Wat is uw klacht nu eigenlijk, welk handelen verwijt u hem? Het enige dat u doet is opsommen welke maatregelen hij opgelegd heeft gekregen als advocaat”, bracht voorzitter Lemain vrijdag op een bepaald moment dan ook vertwijfeld uit. Duidelijk was wel dat de advocaat/accountant namens de ex van de klager betrokken was bij de afwikkeling van hun gestrande huwelijk. De AA traineert die afwikkeling eindeloos, stelde de klager op zitting. “Hij liegt tegen rechters, probeert me weg te zetten als veelklager. Maar dat ben ik niet, hij is zelf een veelpleger.”

Gedrag als advocaat

In zijn klaagschrift had de klager over de gebrekkige afhandeling door de AA van de relatie met zijn ex echter niets vermeld, maar wees hij vooral op diens 16 tuchtrechtelijke veroordelingen, 8 schorsingen en uiteindelijke schrapping als advocaat. “Zijn gedrag als advocaat is een aaneenschakeling van overtredingen van de gedragsregels. Hij ontbeert iedere vorm van zelfreflectie, ziet geen enkel probleem en zet afhankelijk van de situatie de pet van advocaat of accountant op die hem het beste uitkomt.” De klager zei verbaast te zijn dat de AA nog steeds als accountant mag werken, terwijl hij als advocaat geschrapt is.

Weinig aanknopingspunten veroordeling

Zelf is de AA zich van geen kwaad bewust. “Ik zie niks dat is aangedragen waarmee ik fundamentele beginselen zou hebben geschonden.” Ook de Accountantskamer lijkt niet geneigd om tot een veroordeling te komen. “U vraagt ons in feite een soort verbod uit te spreken op het zijn van zowel advocaat als accountant”, constateerde de voorzitter vrijdag. “Maar er is geen enkele wettelijke regeling die dat verbied, dus dat kunnen we niet doen.”

Uitspraak over 15 weken.