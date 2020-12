Advocaat/accountant van het tableau geschrapt om dubbelrol in conflict bij familiebedrijf

De Raad van Discipline heeft een advocaat/accountant van het tableau geschrapt vanwege een ernstig geval van belangenverstrengeling. De man werkte jarenlang als accountant voor een familiebedrijf en stond vervolgens familieleden als advocaat bij toen er binnen de familie een geschil was ontstaan over de uitvoering van het testament van een familielid. Hij weigerde zich vervolgens ook nog eens terug te trekken vanwege het vermeende belangenconflict.

Verschillende media melden dat het om de bekende Hilversumse zwartspaardersadvocaat Sam Bharatsingh gaat. Bharatsingh heeft volgens vakblad Advocatie ‘een antecedentenlijst om u tegen te zeggen’. De Raad van Discipline (de tuchtrechter voor advocaten) deed de uitspraak al in september, maar de uitspraak is pas deze week gepubliceerd.

Accountantswerk voor familiebedrijf

De geschrapte advocaat werkte al sinds de jaren tachtig als accountant en belastingadviseur voor een familiebedrijf met verschillende vennootschappen en familieleden en bouwde een nauwe zakelijke en privéband met de verschillende familieleden op. De bedrijvengroep bestaat onder andere uit een schildersbedrijf en bedrijven in renovatiewerken en reinigingswerken.

Advocaat, conflict in de familie

In 1998 ging hij ook als advocaat aan de slag. Als advocaat was hij betrokken bij de totstandkoming op 17 oktober 2013 van het testament van (wijlen) de heer Van L sr, lid van de familie. Van L sr. overleed in 2017. Daarna ontstonden er juridische geschillen over de uitvoering van het testament tussen de klagers (die samen deel uitmaken van de VLG, de handelsnaam van het samenstel van de familiebedrijven) aan de ene kant en mevrouw van L. aan de andere kant. Een van de klagers en mevrouw van L. waren de enig erfgenamen.

Weigering om zich terug te trekken

De advocaat ging vervolgens mevrouw Van L. als advocaat bijstaan in de juridische geschillen. De andere familieleden verzochten hem al snel om zich terug te trekken vanwege ongeoorloofde belangenverstrengeling, maar dat weigerde de advocaat/accountant. Aan de gemachtigde van klagers liet hij begin 2018 weten:

“Het is correct dat ik voor uw cliënten ben opgetreden, maar dit was niet in mijn hoedanigheid als advocaat. Voor zover uw cliënten van mening zijn dat ik wel in mijn hoedanigheid als advocaat voor hen ben opgetreden, dan nodig ik uw cliënten uit mij aan te willen geven in welke zaak/zaken ik als advocaat voor hen ben opgetreden en wie daarbij de wederpartij was. Vergissen uw cliënten zich niet? Mijn optreden als accountant voor uw cliënten is niet gelijk te stellen aan het optreden als advocaat.

Zolang ik van uw cliënten niet de gevraagde informatie heb ontvangen, zal ik mijn werkzaamheden vooralsnog niet staken. Bovendien is mijn optreden niet tegen [klaagster sub 3] gericht. Mijn optreden in deze is dat ik als advocaat bijstand verleen aan één van de aandeelhouders van [klaagster sub 3] in de nalatenschap van wijlen [de heer Van L sr.] en als werkneemster van [klaagster sub 6].”

Raad van Discipline: vertrouwelijke informatie gebruikt

Het geschil over de uitvoering van het testament ging nog een tijdje door en de klagers besloten de rol van de advocaat/accountant aan de orde te stellen bij de Raad van Discipline. Die oordeelt niet mals over de manier waarop hij te werk is gegaan. Het verweer van de advocaat/accountant dat het hem vanwege het tijdsverloop (hij was in 2008 gestopt als accountant van de VLG) vrij stond om voor zijn cliënte tegen de klagers op te treden wordt door de raad verworpen. De advocaat/accountant had naar het oordeel van de raad dan ook niet tegen hen mogen optreden. De kwestie waarin hij mevrouw Van L. bijstond “is nauw verweven met de werkzaamheden die verweerder jarenlang voor het familiebedrijf heeft verricht, zowel als accountant als advocaat.” Ook beschikte de advocaat/accountant naar het oordeel van de raad over relevante vertrouwelijke informatie, die hij in zijn rol van accountant/ advocaat van de heer Van L sr. en door zijn betrokkenheid bij het familiebedrijf van klagers heeft verkregen en in de geschillen van zijn cliënte jegens klagers heeft gebruikt.

Totaal gebrek aan inzicht

Bij de op te leggen maatregel weegt de raad ook het totale gebrek aan inzicht van de advocaat/accountant in het onbetamelijke van zijn handelen jegens klagers mee. Niet alleen heeft hij volgens de raad met zijn handelen het vertrouwen in de advocatuur geschaad, hij heeft daarmee ook de kernwaarden integriteit en vertrouwelijkheid geschonden. Gelet op alle omstandigheden en mede gelet op de talloze tuchtrechtelijke veroordelingen van de advocaat/accountant, in ernst toenemend, besluit de raad daarom tot schrapping van de advocaat/accountant van het tableau.