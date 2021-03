Brussel akkoord met uitbreidingen TVL, aanpassingen nog niet direct doorgevoerd

De Europese Commissie heeft maandag negen verhogingen en uitbreidingen van de doelgroep van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) goedgekeurd die het kabinet eerder aankondigde. De RVO is nog bezig met het verwerken van de wijzigingen in de systemen, meldt het kabinet.

Wijzigingen worden nog verwerkt

Onderdeel van de goedkeuring door de Europese Commissie is de verhoging van het subsidiepercentage naar 85%, de verlaging van de vaste lastendrempel en de openstelling van de TVL voor grote bedrijven. Het hogere subsidiepercentage en de andere uitbreidingen zullen niet direct toegepast worden. De RVO is druk bezig om deze zo snel mogelijk in de systemen te verwerken. Omdat het om verschillende complexe uitbreidingen van doelgroepen en opslagen gaat zal RVO dit stapsgewijs doorvoeren. Volgende week wordt de volgorde hiervan toegelicht aan de Tweede Kamer. Het is nog niet bekend wanneer alle intensiveringen actief zullen zijn.

Negen intensiveringen

De Europese Commissie heeft op 15 maart een reeks van negen intensiveringen die tussen 21 januari en 24 februari zijn aangekondigd goedgekeurd. Het ministerie van EZK en RVO werken aan een snelle verwerking van alle intensiveringen in de lopende en nieuwe aanvragen voor TVL steun voor het eerste kwartaal. Naar verwachting zal het een aantal weken duren voordat alle uitbreidingen zijn doorgevoerd. Het gaat om de volgende intensiveringen:

De verhoging van het subsidiepercentage naar 85%. Dit was 50% oplopend tot 70%.

De verlaging van de vaste lasten drempel naar € 1.500 per kwartaal. Dat was € 3.000.

De verhoging van het minimum subsidiebedrag naar € 1.500 per kwartaal. Dat was € 750.

De openstelling van de TVL-regeling voor niet-mkb bedrijven (meer dan 250 werknemers).

Verhoging van het maximum subsidiebedrag naar € 550.000 voor mkb-bedrijven en €600.000 voor niet-mkb-bedrijven. Dat was maximaal € 90.000.

Verhoging voorraadsubsidie gesloten detailhandel naar 21% met verhoogd maximum van €200.000. Dat was 5,6% met een maximum van € 20.160.

De toevoeging van de eenmalige opslag voor Annuleringskosten Reisorganisaties.

De toevoeging van de opslag voor speciale kosten land- en tuinbouwbedrijven.

De openstelling van de Evenementenmodule voor het eerste kwartaal van 2021.

Toegang voor niet-mkb bedrijven tot de TVL.

Stapsgewijze verwerking

RVO werkt al langer aan de voorbereidingen van de intensiveringen. Deze aanpassingen zijn complex en kosten tijd. Zo moeten voor de reisbranche en landbouwsector aparte modules worden ingericht en zijn voor de hogere maximum bedragen extra controlesystemen nodig. RVO werkt parallel aan de verschillende intensiveringen van de TVL en zal deze stapsgewijs doorvoeren. In sommige gevallen heeft een ondernemer recht op meerdere intensiveringen in meerdere regelingen, zoals een hoger subsidiepercentage en een extra opslag in TVL Q4 en Q1.

De inzet van RVO bij het vaststellen, openstellen en doorvoeren van intensiveringen van de TVL is altijd om zoveel mogelijk ondernemers zo snel mogelijk van steun te voorzien. De Tweede Kamer wordt volgende week over de volgorde waarin de intensiveringen actief zullen zijn ingelicht.

45.000 aanvragen goedgekeurd TVL Q1 na eerste maand

De Tegemoetkoming Vaste Lasten voor het eerste kwartaal van 2021 (TVL Q1 2021) staat sinds 15 februari open voor mkb-ondernemers. RVO heeft in de eerste maand sinds de openstelling ruim 47.000 aanvragen goedgekeurd. In totaal is er tot nu toe een bedrag van 534 miljoen euro toegekend. 90% van de ondernemers ontving het voorschot binnen 3 weken na de aanvraag. In totaal kwamen er tot nu toe 77.000 aanvragen binnen voor TVL steun voor het eerste kwartaal. De meeste aanvragen werden gedaan door ondernemers uit de horecasector (18.000), de detailhandel (12.000) en de categorie dienstverlening (10.000), waar onder meer kappers, schoonheidssalons en sauna’s onder vallen. Ondernemers kunnen minimaal tot 30 april 2021 17:00 uur een aanvraag doen voor de TVL Q1 2021.

Kleine ondernemers die door de verlaging van de vaste lasten drempel in aanmerking komen en al een aanvraag hebben gedaan hoeven niets te doen. RVO verwerkt deze aanvragen zo snel mogelijk. Grotere bedrijven die voor het eerst in aanmerking komen voor de TVL kunnen nog geen aanvraag doen. Ondernemers kunnen zich op de website van RVO aanmelden voor updates over de openstelling en intensivering van de TVL.

