Accountantskosten banken gestegen, KPMG verhoogde tarief voor ING

De auditkosten van de vier Nederlandse grootbanken stegen afgelopen jaar met 12,8 procent. De accountantsrekening van ING viel met een stijging van 19 procent in 2020 het duurste uit. Dat is te danken aan huisaccountant KPMG, die afgelopen jaar zijn uurtarief verhoogde.

Dat blijkt uit een analyse van de accountantskosten van de banken ING, Rabobank, ABN AMRO en Volksbank, die Accountancy Vanmorgen deed.

ING is auditkampioen

De jaarrekeningcontrole kost de vier grootbanken steeds meer geld. ING zag de totale uitgaven aan zijn controlerend accountant afgelopen twee jaar fors toenemen, zo is te zien in onderstaande grafiek. Terwijl Rabobank in 2016 nog een hogere accountantsrekening betaalde dan ING, liggen de kosten voor ING in 2020 bijna 7 miljoen euro hoger dan die van de Rabobank.

Totale accountantskosten (inclusief auditgerelateerde kosten) van de vier grootbanken 2016-2020 (in miljoenen euro’s).

In drie jaar eenderde duurder

In de jaarrekeningen rapporteren de vier banken hun accountantskosten verschillend. Ze maken onderscheid tussen auditkosten en audit-gerelateerde kosten. De zuivere auditkosten stegen afgelopen jaren het hardst. Tussen 2017 en 2020 namen de auditkosten van de vier banken gemiddeld met een derde toe. Inclusief de audit-gerelateerde kosten bedroeg de stijging in dezelfde periode bijna een kwart.

Accountantswissel doet kosten stijgen

De grootste kostenstijgingen vonden plaats in een overgangsjaar. Zo verruilde ABN AMRO in 2017 accountantskantoor KPMG voor EY. In het eerste jaar waarin EY de jaarrekeningcontrole uitvoerde, lagen de kosten 3 miljoen euro hoger dan in 2016.

ING: KPMG verhoogde tarief

Bij ING was er afgelopen jaar echter sprake van een tariefstijging zonder dat de bank van accountant wisselde. KPMG zag na een verlenging van zijn contract afgelopen jaar kans om zijn tarief bij ING te verhogen, zo meldt het jaarverslag. Andere redenen voor de kostenstijging zijn de implementatie van IFRS 16 en de audit van nieuwe IT-systemen. De coronamaatregelen worden als reden niet genoemd in het jaarverslag.

Bron: Jaarrekening ING 2020.