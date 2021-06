Kamer wil loonsteun Booking terug, minister scherpt NOW 4 aan

Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen kijken of er een manier is om de NOW-steun terug te krijgen die Booking.com heeft ontvangen. Vorige week werd bekend dat het bedrijf ondanks de steun miljoenen aan bonussen uitkeert aan de top.

In de Tweede Kamer is daar van links tot rechts veel verontwaardiging over. Verschillende partijen dringen er daarom bij het kabinet op aan om het gesprek aan te gaan met de top van Booking en te bekijken of er toch geen mogelijkheden zijn om de verstrekte loonsteun terug te vorderen.

Koolmees: aanscherping met terugwerkende kracht niet mogelijk

Minister Koolmees ziet daar echter geen mogelijkheden toe. Dat blijkt uit zijn reactie op de motie Ploumen, Marijnissen en Kröger die al 24 maart is aangenomen. In die motie wordt gevraagd om voorwaarden te stellen aan multinationals met betrekking tot bonussen en dividenden als ze subsidie uit het steunpakket ontvangen. Een uitbreiding en dus verzwaring van de voorwaarden met terugwerkende kracht is niet mogelijk, schrijft Koolmees.Wel kondigt hij een aanscherping van de NOW 4 aan:

‘Ik vind het onwenselijk dat wanneer er door deze steun financiële ruimte ontstaat bij werkgevers deze wordt benut om bonussen uit te keren aan directie en bestuur, winstuitkeringen uit te betalen of eigen aandelen in te kopen. Ik stel daarom voor, in lijn met de motie, om in NOW4 een aanvullende voorwaarde op te nemen met betrekking tot het uitkeren van bonussen en dividend. Met deze voorwaarde worden werkgevers verplicht om bij een NOWaanvraag een overeenkomst te sluiten met een vertegenwoordiging van werknemers over hoe om wordt gegaan met het uitkeren van bonussen en dividend. Deze aanvullende voorwaarde geldt enkel voor de NOW4, omdat een uitbreiding en dus verzwaring van de voorwaarden met terugwerkende kracht niet mogelijk is.

Het stellen van deze aanvullende voorwaarde, naast de al geldende voorwaarden voor bonussen en dividend, acht ik wenselijk en ook passend. Het geeft de werknemersvertegenwoordiging de gelegenheid het gesprek aan te gaan over de uitkering van bonussen en dividend en het belang van behoud van werkgelegenheid daartegenover te wegen.’

Overeenkomst overleggen bij aanvraag tot vaststelling

‘De huidige voorwaarden omtrent het bonus- en dividendverbod gelden alleen voor aanvragen waarbij een accountantsverklaring is vereist. Voor de NOW4 is dit voor zowel het voorschot als het definitieve subsidiebedrag €125.000. Daar wordt voor deze aanvullende voorwaarde bij aangesloten. Omdat een werkgever niet vooraf zijn voorschotbedrag kent, laat staan de definitieve subsidiesom, zal de overeenkomst aanwezig moeten zijn bij de aanvraag tot vaststelling van de NOW4. Bij aanvraag tot vaststelling controleert de accountant of de vereiste overeenkomst aanwezig is. Natuurlijk naast de reeds bestaande controles ten aanzien van het uitkeren van bonussen of dividend conform de nu reeds geldende voorwaarden. Wanneer er geen overeenkomst is gesloten, zal de subsidie op nihil worden gesteld.’

Kamerbrief met reactie op motie over voorwaarden NOW bonussen- en dividendverbod multinationals