Londense City minder in trek bij investeerders

Het Verenigd Koninkrijk was in 2020 Europees koploper op het gebied van buitenlandse investeringen in de financiële sector. Maar de kloof met nummer twee Frankrijk slonk aanzienlijk en is kleiner dan ooit.

Afname 43%

Dat blijkt uit een jaarlijks rapport van accountantskantoor EY. In 2019 staken investeerders geld in 99 projecten in de Britse financiële sector. Vorig jaar daalde dat naar 56 projecten, een afname met 43%. Runner-up Frankrijk zag het aantal investeringen juist met 11 toenemen naar 49, een plus van bijna dertig procent. Duitsland was met 37 projecten (-6) de nummer drie. Volgens EY is de voorsprong van het VK sinds 2000, toen EY met enquêtes voor het onderzoek begon, nog niet zo klein geweest. Investeerders kiezen uiteraard het vaakst voor Londen, maar de financiële sector in Schotland is ook een populaire bestemming voor geld.

Corona hakt erin

De Verenigde Staten zijn de grootste financier in zowel het VK als Europa, goed voor respectievelijk 37% en 23% van de investeringen. Het totaal aantal investeringen in Europa daalde met 23%, vooral als gevolg van de coronacrisis. Sinds de brexit heeft de rol van de Londense City als centrum van de Europese financiële wereld een flinke deuk opgelopen. Maar de Engelse hoofdstad blijft de aantrekkelijkste stad voor buitenlandse investeringen in financiële dienstverlening, gevolgd door Stockholm en Amsterdam.

Londen blijft populair

De Londense City kan de kloof met die steden weer groter laten worden, maar dan moet het zich wel op de juiste manier positioneren en zich richten op onder meer fintech en duurzame financiering, aldus EY. De helft van de ondervraagden zei te verwachten dat ze dit jaar weer meer in het VK zullen investeren. Afgelopen september dacht slechts 10 procent dat.