Accountants zijn echte vakkenners, die ook na een stevige opleiding voortdurend moeten bijblijven. In dit magazine staan we stil bij de laatste ontwikkelingen in permanente educatie.

Zoals bij het verplichte PE-onderwerp ‘continuïteit’. Wat betekent deze verplichting voor accountants in de mkb-praktijk? En hoe komt de keuze voor een verplicht onderwerp tot stand? Sandra Kroon, manager Lerend Beroep bij de NBA, vertelt erover.

Veel accountants maken zichzelf ook aanpalende expertises eigen. Zo zijn er RA’s die ook RC, RB, RV of RE zijn. Daarom interviewden wij Therèse van ‘t Westende, die de voorzitter is van Register Belastingadviseurs, waar menig accountant zich laat bijscholen in fiscaliteit.

Ook lees je hoe je je als accountantskantoor kunt onderscheiden met een aantrekkelijk opleidingsaanbod en geven kenners je praktische tips voor een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP).