Paardenbranche heeft schrik in de benen na fiscale boetes

De schrik zit er bij de paardenhandel goed in nadat de Belastingdienst de afgelopen jaren voor € 100 miljoen aan belastingontduiking opspoorde. ‘Het moet anders’, zeggen de Sectorraad Paarden en Abab.

Afgelopen week berichtte het AD over de fraude bij de handel in spring- en dressuurpaarden, waar vaak contant geld aan te pas komt en de fiscus buiten beeld wordt gehouden. Belangenbehartiger Sectorraad Paarden vreest voor het imago van Nederland, waar jaarlijks voor zo’n twee miljard aan paarden wordt verhandeld. Het moet dus anders: geen contant geld meer aannemen en transacties vastleggen. Bestuurslid Harry Boertjes zegt in de krant dat de alarmbellen moeten afgaan. ‘Je voelt dat er mensen van buiten de paardencultuur rondlopen die naar constructies aan het zoeken zijn. Dat kan zorgen voor kwetsbaarheden.’

Contant afrekenen is afscheid nemen

Het dagblad citeert ook fiscaal jurist Ad de Bruyn van Abab, waar bekend is dat er contant wordt afgerekend bij de verkoop van paarden. Abab heeft een team dat is gespecialiseerd in de paardenhouderij. ‘Als een klant van ons contant geld aanneemt, nemen we afscheid’, zegt hij. Bij Abab zijn er geen klanten die een naheffing hebben kregen. Wel wil het kantoor samen met de sectorraad gaan praten met de Belastingdienst, want de regels moeten duidelijker, vinden zij.

Bron: AD