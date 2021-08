Paardenhandel en de fiscus: zwendel of zijn de regels te vaag?

De Belastingdienst heeft paardenhandelaars in het vizier: er zou voor zeker € 100 miljoen aan belasting zijn ontdoken. Maar volgens de handelaren zelf is dat niet terecht omdat er uit de fiscale regels geen wijs te worden is.

Nederland speelt een grote rol in de internationale handel in succesvolle paarden. Witwassen en belastingfraude zouden daarbij regelmatig de kop opsteken, bericht het AD. Nadat vijf jaar geleden de Spaanse eigenaar van een Brabants paardencomplex tegen de lamp liep wegens belastingontduiking, beginnen de belastingdiensten in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland een gezamenlijk onderzoek naar fraude in de paardenhandel. Doel: bewijzen verzamelen voor het vermoeden dat er in die branche op grote schaal wordt witgewassen en gefraudeerd. Het leidt onder meer tot (onlangs nog) de aanhouding van een manegehouder die een cokewasserij had opgesteld in zijn stallen en een Limburger die 50 kilo cocaïne vervoerde in zijn paardentrailer.

Wat de gek ervoor geeft

Volgens het dagblad is driehoek Eindhoven, Brussel, Aken het middelpunt van de paardenhandel. Voormalig Olympisch springruiter Jan Tops heeft er inmiddels een imperium mee opgebouwd. De groten der aarde trekken er miljoenen voor uit om in deze regio een paard te kopen. Dat gaat vaak via handjeklap en zelden met een contract. Het wordt er niet overzichtelijker op doordat paarden vaak ook (niet geregistreerd) eigendom zijn van meerdere mensen. En dan zijn er nog makelaars die zelf ook een stevig graantje meepikken. De torenhoge bedragen die voor paarden worden betaald, zijn het schoolvoorbeeld van ‘wat de gek ervoor geeft’, zegt hippisch journalist Jacob Melissen tegen het AD. ‘De basale waarde van een paard? 350 euro, de prijs die je krijgt als je het dier naar de slacht brengt. Alles daarboven is emotie.’

Snapt de fiscus het?

De Belastingdienst legde de afgelopen jaren voor € 100 miljoen aan naheffingen en boetes op bij paardenhandelaars, aldus het AD. De gesnapte Spanjaard zou alleen al voor 10 miljoen aan boetes en naheffingen moeten betalen. Wordt een paard verkocht aan iemand van buiten de EU, dan hoeft geen btw te worden betaald. Maar als het springpaard in Nederland blijft omdat het deelneemt aan wedstrijden, moet er volgens de fiscus wel worden afgerekend. Gespecialiseerd advocaat Stephan Wensing zegt in de krant dat er op grote schaal gebruik wordt gemaakt van btw-carrousels en andere constructies. ‘Het is moeilijk om dat te traceren, ook omdat de Belastingdienst het wereldje niet goed snapt.’

‘Het slaat nergens op’

Wensings confrère Luc Schelstraete zegt dat er in de meeste gevallen ‘niks klopt’ van wat de Belastingdienst stelt. ‘Ik geef je een voorbeeld. Een Amerikaan koopt voor miljoenen een paard en dat dier gaat ook naar Amerika. Dan hoef je dus geen btw te betalen. Maar na een maand neemt hij deel aan een springconcours in Qatar en komt daarna voor wedstrijden naar Europa. Zegt de Belastingdienst: het paard is nooit uitgevoerd, je moet btw betalen. Het slaat nergens op.’ Paardenhandelaren maken dan ook massaal bezwaar tegen de opgelegde boetes omdat de regels onduidelijk zijn.

Bron: AD