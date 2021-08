Mkb-klant verwacht coaching van accountant

De meeste mkb-klanten willen dat hun accountant hen coacht en adviseert over het runnen van hun bedrijf. Dat is een van de uitkomsten van de MKB Barometer 2021 van Exact, die ook uitwijst dat de impact van corona op de omzet van accountants beperkt is.

Uit het onderzoek blijkt dat 55% van de mkb-klanten online samenwerken met hun accountant erg belangrijk vindt. Inmiddels zegt 63% gegevens online in te voeren, zodat de boekhouder direct toegang heeft tot de gegevens. Op de vraag ‘ik verwacht dat mijn accountant mijn coacht en adviseert over het runnen van mijn bedrijf’ antwoordt 52% met ‘ja’. Ruim een op de drie zegt die verwachting (nog) niet te hebben. Die grotere adviesfunctie wordt door een deel van de accountantskantoren wel erkend als een kans: 30% probeert zich op dat gebied te onderscheiden van de concurrentie.

Volgens Exact zijn klanten over het algemeen tevreden over hun accountant. Maar die tevredenheid is afgenomen in vergelijking met eerdere jaren. ‘Klanten zouden graag zien dat accountancies investeren in diepgaande kennis van hun marktsector (30%) en snelheid/responsiviteit (22%). Opvallend is dat accountants zich vooral met een goede service en ondersteuning proberen te ondersheiden, terwijl de klant om meer vraagt.’

Een op drie werkt nog met bonnetjes

Hoewel een meerderheid van de klanten dus online wil samenwerken, geeft ook 54% aan geen geschikte software te hebben om die samenwerking in te richten. In de praktijk blijkt online nog niet de standaard. Zo geeft 30% van de accountants aan dat er nog altijd bonnetjes worden opgestuurd, al dan niet gescand, die vervolgens worden ingevoerd in het boekhoudsysteem. Spreadsheets (14%) of een export uit het programma van de klant (13%) vormen ook nog altijd een substantieel deel van de input. Hoewel bijna twee derde van de ondernemers zegt gegevens online in te voeren, melden accountants dat nog maar 23% van de klanten dat ook daadwerkelijk doet. 12% werkt met een facturatietool die verkoopboekingen automatisch naar de administratiesoftware stuurt.

Integratie software gewenst

Het gebruik van een klantenportal neemt gestaag toe; inmiddels communiceert 25% van de accountants op die manier met klanten. Face-to-face-contact wordt door 64% genoemd en e-mail is met 87% nog altijd het meest populaire communicatiekanaal. Gevraagd naar de aanpassing die het meest kan bijdragen aan het efficiënter maken van de interne administratie, noemt 49% een betere integratie van administratieve softwarepakketten. Ongeveer de helft van de kantoren werkt al met geïntegreerde pakketten, maar bij 31% is de administratie nog over verschillende pakketten verspreid. 15% gebruikt losse applicaties.

Accountantskantoren zelf lijken weinig last te hebben gehad van de coronapandemie vorig jaar: slechts een op de vijf heeft een omzetdaling geboekt. Een derde (35%) is gestabiliseerd in inkomsten en 46% is gegroeid. 11% meldt zelfs een omzetgroei van meer dan 10%. Iets meer dan de helft heeft een positieve nettowinstmarge; een op de vijf noteert verlies.