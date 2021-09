Van der Eijk bij BDO nieuwe voorzitter van RvC

Op 1 oktober wordt Danny van der Eijk de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen van BDO. Hij volgt Ton Rutgrink op.

Danny van der Eijk heeft meer dan dertig jaar ervaring in de financiële sector en is nu voorzitter raad van commissarissen van Univé, voorzitter Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (V.N.A.B) en commissaris bij Schouten Zekerheid. Eerder was Van der Eijk tevens commissaris van Stichting Toezicht Verzekeraars. Ook werkte hij lang bij Achmea, waar hij van 2008 tot 2015 in de raad van bestuur zat. Van der Eijk is opgeleid als gymleraar maar koos voor een carrière in het bedrijfsleven.

Rutgrink maakte als voorzitter ruim 5 jaar deel uit van de raad van commissarissen van BDO na een lange carrière als register-accountant, onder meer bij de rijksoverheid en vanaf 1985 bij BDO. Hij was in 2015 een jaar commissaris van ADO Den Haag maar stapte daar al snel op door perikelen bij de voetbalclub met de Chinese eigenaar.

De raad van commissarissen van BDO bestaat met ingang van 1 oktober uit drie leden: