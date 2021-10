Celstraffen voor grootschalige en internationale beleggingsfraude

De rechtbank Noord-Holland heeft in een megafraudezaak met de naam Cayenne twee mannen uit Winterswijk (49) en Haarlem (42) veroordeeld tot respectievelijk 3 en 4 jaar gevangenisstraf. De veroordelingen volgen op een onderzoek van de FIOD naar grootschalige en internationale beleggingsfraude bij de handel in valuta (‘forex trading’), gepleegd in 2011 en 2012. Dit werd uitgevoerd vanuit bedrijven onder de naam IB Capital. Veel van de slachtoffers van de fraude waren afkomstig van het internationale beleggingsplatform ProphetMax.

Uitspraken: ECLI:NL:RBNHO:2021:9526 & ECLI:NL:RBNHO:2021:9535

Gedurende het onderzoek Cayenne heeft de FIOD veel personen gehoord en zijn grote hoeveelheden documenten onderzocht. Daarnaast zijn er 37 rechtshulpverzoeken aan verschillende landen toegezonden om ook daar relevante informatie te verzamelen. Het einddossier van de FIOD omvatte ruim 13.000 pagina’s

Oplichting en witwassen

De rechtbank Noord-Holland vindt wettig en overtuigend bewezen dat de twee mannen zich samen met twee Amerikaanse medeverdachten schuldig hebben gemaakt aan oplichting bij de handel in valuta. Daarbij hebben zij op georganiseerde wijze misbruik gemaakt van het vertrouwen van hun klanten, de beleggers. Die werden met valse claims en beloften overgehaald om grote geldbedragen in te leggen in de handel in valuta, terwijl ze niet wisten dat de Nederlanders met de Amerikanen een geheime afspraak hadden. Daardoor konden de klanten alleen verlies lijden, waar de verdachten dan weer van zouden profiteren. Bij het werven van klanten voor hun frauduleuze activiteiten hebben de Nederlandse verdachten samengewerkt met verschillende personen in het buitenland.

Op 16 en 17 mei 2012 hielden de Nederlanders en de Amerikanen een zogenoemde ‘D-day’ of ‘losing day’, waarop zij de slachtoffers op georganiseerde wijze tientallen miljoenen hebben laten verliezen en zij zelf daarmee enorme criminele winsten hebben geboekt. Dat deden zij volgens de rechtbank op geraffineerde wijze door een positie in te nemen als wederpartij van de klanten waarvoor zij handelden en op die twee dagen net zo lang door te blijven handelen totdat er grote verliezen voor de klanten ontstonden. Het verlies van de klanten leverde zo winst op voor de verdachten.

Als gevolg daarvan is een internationale groep beleggers benadeeld. De rechtbank acht bewezen dat de verdachten de opbrengsten uit deze criminele handelingen vervolgens hebben witgewassen. Dit is zeer geraffineerd uitgevoerd, door het geld weg te sluizen via een serie van transacties langs een netwerk van internationale vennootschappen.

Schadevergoedingen

Negentien buitenlandse slachtoffers hebben een schadevergoeding gevorderd. De rechtbank oordeelt dat voor de vorderingen van deze slachtoffers al is voorzien in een effectief compensatiemechanisme buiten het strafproces. Om die reden en vanwege de complexiteit van deze vorderingen werden de vorderingen in het strafproces niet behandeld. De verdachten zijn wel veroordeeld om twee Nederlandse slachtoffers een schadevergoeding te betalen van in totaal ongeveer 575.000 euro.

Bron: rechtspraak.nl