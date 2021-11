Eindstand TVL: 351.000 aanvragen, voorlopig ruim 6 miljard steun

De subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) heeft in de totale looptijd van 16 maanden ruim 351.000 aanvragen opgeleverd. De overheid heeft tot nu toe voor € 6,2 miljard aan steun toegekend.

Dat meldt het ministerie van Economische Zaken. De TVL-regeling is per 1 oktober beëindigd vanwege het economische herstel; er zijn vijf periodes geweest waarin steun kon worden aangevraagd. In het derde kwartaal van dit jaar hebben nog ruim 35.000 ondernemers met een omzetverlies van minimaal 30% een aanvraag gedaan. Dat is de helft minder dan in het tweede kwartaal.

Bijna de helft naar horeca en handel

Van de € 6,2 miljard aan TVL-steun die tot nu toe is toegekend, ontvingen de horeca en hotels met € 1,8 miljard het grootste aandeel. De groot- en detailhandel volgt met € 1 miljard en cultuur, sport en recreatie is de derde grootontvanger met € 750 miljoen.

juni-september 2020 4e kwartaal 2020 1e kwartaal 2021 2e kwartaal 2021 3e kwartaal 2021 Totaal Aanvragen 47.669 90.496 114.044 63.276 35.564 351.049 Toegekende subsidie € 556 mln € 1,2 mld € 2,4 mld € 1,7 mld € 356 mln € 6,2 mld

De aanvraagperiode voor de laatste TVL-tranche liep tot afgelopen vrijdag; daarom zullen de totalen nog oplopen als alle nu openstaande aanvragen worden behandeld. In verband met de nog altijd geldende nachtsluiting kunnen ondernemers nog wel een Subsidie Vaste Lasten voor onder andere Nachtsluiting (VLN) aanvragen. Daarvoor moeten ze (onder meer) in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 50% omzetverlies hebben. Het kabinet trekt voor de VLN € 180 miljoen uit.