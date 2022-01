Gerrie van der Wal algemeen directeur Fiscount

Gerrie van der Wal is met ingang van 1 januari 2022 algemeen directeur van Fiscount. Ze volgt Servaas Vrijburg op die deze functie sinds 1 juli 2009 bekleedde.

Vrijburg blijft samen met Van der Wal en Erik Tops deel uitmaken van de statutaire directie van Fiscount. Verder gaat Vrijburg zich, naast enkele specifieke taken op de achtergrond, bezighouden met de verdere uitbouw van de zakelijke mediationpraktijk van het kennis-, advies- en trainingscentrum voor de accountancybranche.

Uitgezet parcours

Van der Wal (1983) werkt sinds 2004 bij Fiscount, waar ze op haar 21e startte als telefoniste. Langs de ‘route’ hoofd financiën, teamleider staf en directeur operationele zaken, heeft ze zich ontwikkeld tot algemeen directeur en boegbeeld van Fiscount. Bijkomend voordeel is dat ze alle onderdelen van de organisatie kent als haar broekzak. Van der Wal is tijdens haar werkzame leven als bedrijfskundige en marketeer (Nyenrode) geschoold en is daarnaast opgeleid als (NLP) coach en trainer (master practitioner). De benoeming van Gerrie vindt geheel plaats volgens het in 2015 uitgezette parcours binnen Fiscount.

‘Het reflectief en lerend vermogen van Gerrie is dermate hoog en exceptioneel, dat ik met het meest mogelijke vertrouwen mijn functie aan haar overdraag,’ vertelt Servaas Vrijburg. ‘De kennis en kunde van Gerrie kwamen versneld bovendrijven toen er tijdens de financiële crisis flink geschakeld moest worden op wendbaarheid en flexibiliteit. Een stevige crisis maakt immers niet alleen de minder goede, maar zeker ook de goede zaken en kwaliteiten met mensen sneller zichtbaar.’

Opvolgingsplan

Vrijburg en Van der Wal besloten vervolgens een opvolgingsplan op te stellen. ‘Zo’n plan houdt natuurlijk ook risico’s in. Het kan immers ook niet slagen. Gelukkig zijn we beiden van het type ‘als je geen risico’s durft te nemen, weet je zeker dat het niet lukt’. Ik durf te stellen dat Gerrie cum laude is geslaagd. Ik ken weinig mensen met zoveel potentie die dat ook nog eens daadwerkelijk tot volle wasdom laten komen. Kroonprinses is immers niet altijd een benijdbare positie. De huidige organisatie van 60 professionals hebben we sinds 2015 samen opgebouwd. Sinds 1 januari 2018 ook volkomen gelijkwaardig. Kortom, Gerrie is niet zozeer de juiste vrouw op de juiste plek, maar de juiste persoon op de juiste plek. Ik wil dat graag nog eens benadrukken’, aldus Servaas Vrijburg.