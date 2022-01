1 op de 8 zzp’ers overweegt te stoppen door coronamaatregelen

Door de coronamaatregelen kampt 40 procent van de zzp’ers met teruglopende inkomsten. 15 Procent zit onder het sociaal minimum. Eén op de acht overwegen te stoppen met hun onderneming. Dit blijkt uit onderzoek van Knab onder 2.500 zzp’ers.



Verschillen

De pandemie raakt de ene sector veel harder dan de andere. Gemiddeld verdient 42% van alle zzp’ers nu minder door de coronamaatregelen. Dat percentage ligt in de horeca (85%), de cultuursector (79%) en bij persoonlijke dienstverleners zoals kappers (59%) veel hoger. Zzp’ers in de bouw komen er relatief gezien het beste vanaf. Van hen geeft 26% aan minder te verdienen door de maatregelen. In de zakelijke dienstverlening zegt 33% minder te verdienen door de coronamaatregelen. Een net zo groot percentage zegt spaargeld te hebben moeten gebruiken om rond te komen. 9% van de zzp’ers in de zakelijke dienstverlening verdient minder dan het sociaal minimum.

Omscholen

De overheid spoort ondernemers in getroffen sectoren aan om zich om te scholen. Daar voelen 9 op de 10 ondervraagde zzp’ers echter niets voor. Binnen elke sector is de animo om in loondienst te gaan groter dan de animo om zich om te scholen. Vooral in de horeca (38%), persoonlijke dienstverlening (26%) en culturele sector (25%) overwegen veel zzp’ers in loondienst te gaan. In de zakelijke dienstverlening is dit maar 13%. Eén op de negen overweegt zich om te scholen. Slechts 8% zegt te overwegen het bijltje er maar helemaal bij neer te gooien.

Tozo

Ondanks de nieuwe lockdown die eind 2021 werd aangekondigd, komt de Tozo niet terug. 29% van de ondervraagde zzp’ers ontving in het verleden deze steun. Van de ondervraagde groep zelfstandigen zegt 15% minder te verdienen dan het sociaal minimum van € 1.078 per maand. Van de zzp’ers met een inkomen onder het sociaal minimum, geeft slechts 12% aan in aanmerking te komen voor de versoepelde bijstandsregeling voor zelfstandigen (Bbz). Een percentage dat waarschijnlijk hoger kan zijn, aangezien bijna de helft van de ondervraagden deze regeling niet kent.

