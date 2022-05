NBA pleit voor één aanpak bij terugbetaling coronaschulden

Bij de NBA bestaan zorgen dat de Belastingdienst nu een separaat traject lijkt te gaan volgen voor het innen van specifiek belastingschulden. De beroepsorganisatie doet daarom ‘een krachtige oproep om alsnog minimaal vanuit de overheid één aanpak te creëren voor het terugbetalen van corona-schulden aan de overheid waaronder naast belastingschulden bijvoorbeeld ook te veel ontvangen NOW, TVL en dergelijke.’ Dat schrijft voorzitter Kris Douma namens de NBA in een reactie aan het ministerie van Financiën op een openbare internetconsultatie over coronabelastingschulden.

Gedifferentieerd beleid

Over het beleid en aanpak met betrekking tot de corona-belastingschulden schrijft de NBA: ‘Voor de bedrijven die door de Corona-maatregelen zijn getroffen en waarbij onze accountants in business werkzaam zijn en voor de ondernemers die door accountants in de openbare praktijk worden bediend, is het goed geweest dat de overheid bij aanvang van de pandemie met maatregelen is gekomen (waaronder het uitstel van belastingschulden) die uniform en snel toepasbaar waren. Wel zijn wij van mening dat het goed was geweest als er op enig moment een meer gedifferentieerd beleid was gevoerd.’

Oproep

Als toelicht daarop reageert de beroepsorganisatie: ‘Het was goed geweest als ondernemingen eerder gestimuleerd dan wel gedwongen waren om na te denken over hun levensvatbaarheid op lange termijn. Nu is er een categorie bedrijven die een schuldenlast heeft opgebouwd waarbij het maar de vraag is of die in staat zullen zijn om deze ooit terug te betalen.

Daarnaast denken wij dat niet alleen het terugbetalen van belastingschulden maar ook het betalen van andere tijdens de corona-periode opgebouwde schulden bij een deel van de ondernemingen tot problemen gaat leiden.

We maken ons dan ook zorgen dat de Belastingdienst nu een separaat traject lijkt te gaan volgen voor het innen van specifiek belastingschulden. Veel van de betrokken ondernemers hebben niet alleen corona-belastingschulden, maar ook schulden bij andere overheidsinstanties en bij private bedrijven of personen (waaronder familie). Wij doen hierbij een krachtige oproep om alsnog minimaal vanuit de overheid één aanpak te creëren voor het terugbetalen van corona-schulden aan de overheid waaronder naast belastingschulden bijvoorbeeld ook te veel ontvangen NOW, TVL en dergelijke.’

Kernpunten voor de NBA zijn:

– Het is van belang dat de overheid één aanpak creëert voor het terugbetalen van coronaschulden (waaronder belastingschulden);

– Het verlengen van de aflosperiode naar meer dan vijf jaar draagt niet bij aan de levensvatbaarheid van bedrijven, we kunnen ons wel voorstellen dat hiervan in individuele gevallen van wordt afgeweken;

– Het instellen van een adequate saneringsregeling inclusief een gedeeltelijke kwijtschelding van schulden helpt ondernemers om op een andere manier dienstbaar te zijn voor de maatschappij.

Lees meer in de NBA-reactie aan het ministerie van Financiën op de openbare internetconsultatie.