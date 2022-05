3 randvoorwaarden voor een schaalbaar advieskantoor

81,4% van ondernemend Nederland wil dat de accountant verder kijkt dan de jaarrekening en strategisch advies geeft voor de lange termijn. Voor kantoren waar piekdrukte en een personeelstekort heerst is dit een uitdaging. Want waar ga je de tijd en ruimte vandaan halen om dit te doen? Je bedrijf opschalen is een mooie oplossing. Met hetzelfde aantal FTE, meer werk verzetten.

Het verschil tussen groei en schaalbaarheid

Om te beginnen leggen we je het verschil uit tussen groei en schaalbaarheid. Groei wil zeggen, meer personeel en dus ook meer verkopen. Opschalen betekent daarentegen dat je met dezelfde hoeveelheid mensen meer werk kunt verrichten en dat je je organisatiestructuren aanpakt om groei aan te kunnen en te bevorderen. Met een schaalbaar advieskantoor, creëer je uiteindelijk meer tijd en ruimte om echt het verschil te maken voor ondernemers. Om dit succesvol te doen zijn de volgende 3 randvoorwaarden essentieel.

1. Betrouwbare samenwerkingspartners

Allereerst is het essentieel dat je de samenwerking opzoekt met vakspecialisten. Deskundige personen, die jouw bedrijf ondersteunen op gebieden waar nog kennis mist of ter verbreding van specifieke kennis. De juiste kennis direct in huis nemen is lastig gelet op de personeelsschaarste in de branche. Vier op de 10 accountantskantoren kampt hiermee. Het coöpereren met partners scheelt kostbare tijd. Een voorbeeld: stel een ondernemer wil drie medewerkers ontslaan en vraagt zich af wat de financiële consequenties zijn. Zonder de juiste kennis in huis, vraagt dit om uitzoekwerk. De doorlooptijd van de vraag schiet omhoog én dit staat de schaalbaarheid van je bedrijf in de weg. Besteedt alles uit aan vakspecialisten wat niet behoort tot de kern van jouw business. Het anticiperen op specifieke klantvragen gaat hierdoor sneller en efficiënter en dat met dezelfde hoeveelheid mensen.

Boschland Accountants werkt samen met vakspecialisten

Boschland Accountants is een partij dat nauw samenwerkt met vakspecialisten onder de paraplu van WAQ (Wagenvoort Advies Compas). Zij hebben een verscheidenheid aan diensten gebundeld, zodat zij ondernemers snel kunnen voorzien van de juiste adviezen én om het efficiënt werken te bevorderen. Hierdoor kunnen zij ondernemers met hetzelfde aantal FTE nog meer bieden dan eerst. Ga maar na wat voor positief effect dat heeft op klanten.

2. Een goed verdienmodel

Je verdienmodel bepaalt voor 40% het succes om op te schalen stelt de KVK in hun rapport. Het abonnementsmodel is een mooi voorbeeld van een zeer schaalbaar verdienmodel. Laat klanten een vast bedrag betalen voor het verrichten van de administratie. Door automatisering ben je hier minder uren aan kwijt. Zet deze tijdsbesparing in om klanten te adviseren en voldoe hiermee aan de strategische verwachtingen van ondernemers. Het voordeel van abonnementsvormen is dat je precies ziet wat er iedere maand binnenkomt. Koppel dit gegeven aan je uitgaven en creëer overzicht in je cashflow. Dit inzicht is belangrijk, want wanneer investeringen meer geld kosten dan dat ze opleveren wordt opschalen een stuk lastiger.

3. De inzet van technologie

Slimme technologie helpt je bedrijf op te schalen. Met de juiste tools versnel en optimaliseer je bedrijfsprocessen en verminder je onnauwkeurigheden. Schaalbare advieskantoren werken vanaf het begin al efficiënt. Tijdrovende handmatige taken zijn geautomatiseerd. Denk aan compliance dienstverlening, zoals het verrichten van de administratie, het opstellen van de jaarrekening en het indienen van de BTW-aangifte. Door het automatiseren en centraliseren van werkprocessen houd je tijd vrij om te doen wat echt belangrijk is voor de klant. Technologie is dus een mooi middel om op te schalen. De kosten van slimme tools zijn lager in verhouding tot de omzet en je kunt meer doen met minder mensen.

Download direct

Kortom, deskundige samenwerkingspartners, het juiste verdienmodel en technologische middelen zijn 3 belangrijke aspecten om je bedrijf op te schalen. Je maakt tijd vrij om meer waarde toevoegend werk te doen. Echter kan opschalen alleen als de basis van jouw kantoor op groei is ingericht. Wat de perfecte basis is voor jouw groeiende accountantskantoor? Dat ontdek je in ons e-book: 5 tips voor de perfecte basis voor jouw groeiende accountantskantoor. Download het e-book via onderstaande afbeelding.

Bron: AdminPulse