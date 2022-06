Herstructureringsexperts verwachten toename bedrijven bij bijzonder beheer door sancties

Maar liefst 96 procent van de herstructureringsexperts denkt dat de situatie in Oekraïne zal leiden tot een toename van de instroom van nieuwe bijzonder-beheerdossiers (‘BBH-dossiers’). Vooral ondernemingen uit de industriesector zullen hiervan last ondervinden. Dat blijkt uit de Bijzonder Beheer Barometer van PwC. De belangrijkste oorzaken: stijgende energiekosten en grondstofprijzen.

Faillissementen

Na bijna twee jaar een daling in faillissementen gehad te hebben, verwacht een ruime meerderheid van het panel van experts, onder wie bijzonder beheer-bankiers, insolventieadvocaten, herstructureringsadviseurs en investeerders een stijging in het vierde kwartaal van 2022. ‘Nu er een eind is gekomen aan de steunmaatregelen en veel ondernemingen in 2022 beginnen met het terugbetalen van de uitgestelde belastingschuld lijkt dit, zonder aanvullende overheidssteun, onvermijdelijk’, stelt Erik in ‘t Groen, herstructureringsexpert bij PwC.

‘De eerste signalen lijken daar, waarbij in mei het aantal faillissementen ten opzichte van voorgaande maanden is gestegen. Daarnaast verwachten de ondervraagden dat het niet kunnen terugbetalen van de opgebouwde belastingschuld de belangrijkste financiële oorzaak wordt voor de instroom van nieuwe BBH-dossiers. Ook het kabinet houdt hier rekening mee; het verwacht dat een kwart tot een derde van de bedrijven de opgebouwde belastingschuld niet volledig zal kunnen terugbetalen.’

Meer informatie:

Bijzonder Beheer Barometer (pdf)

Bron: PwC