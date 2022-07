Op 1 augustus 2022 verbreekt de Rabobank zijn standaard boekhoudkoppeling met Exact Online Accountancy en vergelijkbare boekhoudproducten. Vanwege de Europese PSD2-wet gelden er nieuwe regels. Exact heeft hierop geanticipeerd en biedt een innovatieve, nieuwe koppeling aan: de Exact PSD2-bankkoppeling voor Rabobank.

Vereenvoudig jouw administratief leven

Wij vinden PSD2 een zeer belangrijke financiële ontwikkeling. Boekhouden wordt veiliger en je krijgt als klant veel meer opties die jouw administratief leven vereenvoudigen. Zo maakt tweestapsverificatie online betalen veiliger en wordt in veel gevallen verplicht. En is het dankzij PSD2 mogelijk om vanuit je boekhoudsoftware betaalopdrachten uit te voeren. Daarnaast biedt het aanknopingspunten om de dienstverlening te verrijken onder andere doordat je meerdere malen per dag banktransacties in de administratie ontvangt.

Keuze uit twee volwaardige PSD2-koppelingen

Exact gelooft in PSD2. Wij hebben daarom geïnvesteerd in volwaardige, uitgebreide PSD2-licenties. Onze koppeling bieden we aan al onze klanten standaard bij Exact Online Accountancy. Je hebt alle voordelen van deze nieuwe technologie tegen het vertrouwde tarief.

Rabobank biedt een eigen boekhoudkoppeling aan. Die is alleen inbegrepen bij de duurdere Professional editie van Rabo Business Banking. Andere klanten moeten bij de Rabobank voor deze koppeling betalen. Er zijn functionele verschillen en dus is het belangrijk om deze naast je gebruik te leggen. Je leest de verschillen hier.

Mijn[Kantoor] app

Wij gebruiken de uitrol van de PSD2-bankkoppeling om de toegevoegde waarde van Exact Online Accountancy verder uit te breiden. Daarom lanceren wij gelijktijdig een beperkte Mijn[Kantoor] functie voor Standard administratieomgevingen. Dit is een (web)app die jouw administratieve last verlaagt én de kwaliteit van de dienstenverlening van je accountant verhoogt.

Boekhouding altijd op zak

Met Mijn[Kantoor], de volledige versie die beschikbaar is bij No hands en No hands Unlimited klantenadministraties, heb je de boekhouding altijd op zak. Via de app sla je razendsnel bonnen op zodat je declaraties altijd gedekt zijn. Je kunt heel laagdrempelig communiceren met je accountant en je hebt altijd zicht op je cijfers; waar je ook bent en wanneer je ze ook nodig hebt. Lees meer.

Je accountant is één druk op de knop bij je vandaan

Eén van de mooiste onderdelen van de Mijn[Kantoor] app is de adviescockpit. Op één plek zie je alle cijfers die relevant zijn voor jouw onderneming. Trekt een getal je aandacht? Zoom dan snel in op de onderliggende gegevens. Heb je vragen? Je adviseur is met één druk op de knop in de app aan te spreken. Vanuit de in-context chat functie kun je direct vragen stellen en beantwoorden bij de juiste boekingen en documenten. Dat scheelt veel communicatie via andere kanalen over bijvoorbeeld ontbrekende bonnen.

Betalingen vanuit de administratiesoftware versturen

PSD2-bankkoppeling voor Rabobank maakt jouw hele administratieve leven eenvoudiger. Dankzij de nieuwe mogelijkheden die de PSD2-wet vereist hoef je voor het uitvoeren van betalingen niet meer naar je bankomgeving. Je kunt betalingen gewoon vanuit de administratiesoftware versturen. Dit is ook mogelijk voor ondernemers, dus ook samenwerken wordt zo nog eenvoudiger.

Snel betalen tegen lage kosten

Daarnaast hou je overzicht. De cijfers worden direct vanaf je bank ingelezen en in de software getoond. Je houdt zo op één plek overzicht met de zekerheid dat alle getallen die je ziet up-to-date zijn. Minstens zo handig: je kunt met de PSD2-bankkoppeling voor Rabobank naast batchbetalingen ook enkelvoudige betalingen uitvoeren. Dat maakt het mogelijk om snel te betalen, tegen lagere kosten.

Doe je voordeel met innovatieve fintech

De Exact PSD2-bankkoppeling voor Rabobank is het begin van meer innovatie op het gebied van boekhouding. Door te kiezen voor deze technologie, ben je klaar om je voordeel te doen met aankomende ontwikkeling op het gebied van fintech.

Ook PSD2-koppelingen voor anderen banken

Vanzelfsprekend blijft de ontwikkeling niet bij Rabobank stil staan. Wij bieden ook PSD2-bankkoppelingen voor Triodos, Van Lanschot, bunq, Knab, RegioBank, SNS en ASN. Uitrol van koppelingen voor ABN AMRO en ING volgt later dit jaar. Bekijk alle informatie over bankkoppelingen op onze website over PSD2.

Meer over PSD2?

