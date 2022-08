AFM dient tuchtklacht in tegen accountant Mazars om controle bij Accon avm

Toezichthouder AFM stapt naar de Accountantskamer om Mazars-accountant Joeri Galas tuchtrechtelijk ter verantwoording te roepen voor zijn rol als controlerend accountant bij branchegenoot Accon avm. Dat bevestigen bronnen na onderzoek van het FD.

Accountancy Vanmorgen achterhaalde vorig jaar dat Mazars in de zomer een goedkeurende verklaring had afgegeven bij cijfers waarover Accon avm zelf later bekendmaakte dat er weinig van klopte. Na jarenlang gesjoemel met de boeken moest er uiteindelijk vorig jaar voor miljoenen worden afgeboekt bij het in problemen geraakte accountantskantoor. Accon avm werd kort daarna overgenomen door Flynth.

Mazars

De gang van zaken riep al langer vragen op over de rol van Mazars als controlerend accountant. Het gesjoemel met de cijfers bleef namelijk jarenlang onopgemerkt. Accountant Joeri Galas was bij Mazars in de loop van vorig jaar al van de klus afgehaald. De RA heeft het momenteel zwaar, want in juni werd hem al een maand doorhaling uit het register opgelegd vanwege fouten bij de controle van drankenconcern Mitra.

Inmiddels blijkt dus dat de AFM de Mazars-accountant ook tuchtrechtelijk aan wil pakken voor zijn rol bij Accon. Zowel Mazars als de toezichthouder willen geen commentaar geven. Ook zou bij de aandeelhouderstichting van het voormalige Accon avm worden overwogen om oud-topman Guus Delger aan te klagen bij de Accountantskamer, nu er van diens tuchtklachten tegen onderzoeker Peter Schimmel niets overeind bleef.

Bron: FD