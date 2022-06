Accountant Mazars maand doorgehaald vanwege gebrekkige controle bij Mitra-concern

De Accountantskamer heeft de RA veroordeeld die de cijfers controleerde van het inmiddels failliete moederbedrijf van slijterijketen Mitra, dat volgens betrokkenen ten onder ging aan boekhoudfraude. De partner bij Mazars wordt door de tuchtrechter een maand doorgehaald in het register, omdat hij met betrekking tot wezenlijke posten geen toereikende controle-informatie heeft verkregen. Daarmee heeft hij zijn kerntaak als controlerend accountant veronachtzaamd, oordeelt de Accountantskamer.

Uitspraak: 21-1616 RA

Faillissement na fraude

De in 1879 in Schiedam opgerichte Koninklijke Distilleerderij M. Dirkzwager (KDD) was onder anderen bekend van jenevermerk Floryn. Na de eeuwwisseling groeide het bedrijf flink door een reeks overnames, waaronder die van slijterijketen Mitra. Dirkzwager ging in 2016 failliet, volgens de curatoren en directeur-eigenaar Cees Dirkzwager als gevolg van boekhoudfraude bij Mitra. Daarover was verder lange tijd weinig bekend. Inmiddels is wel duidelijk dat de toenmalige CEO van Mitra op 16 augustus 2019 schriftelijk heeft erkend dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan boekhoudfraude bij Mitra. In zijn verklaring noemt hij in dit verband het in de administratie opnemen van memoriaalboekingen zonder voldoende grond.

Tuchtklacht

Mazars-accountant Joeri Galas controleerde als externe accountant de (geconsolideerde) jaarrekeningen 2012 tot en met 2014 van moederbedrijf Dirkzwager. De curatoren lieten begin dit jaar in een faillissementsverslag weten dat ze een tuchtklacht tegen de RA hadden ingediend. Als gevolg van de fraude moest er liefst 22 miljoen euro worden afgewaardeerd bij het drankenconcern, iets waarmee Galas volgens de curatoren veel te gemakkelijk akkoord ging. Een belangrijk klachtonderdeel bij de Accountantskamer was dan ook dat de accountant van Mazars de boekhouding bij Dirkzwager niet goed heeft onderzocht. Galas had volgens de curatoren beter moeten checken in de administratie van het concern of de controle-informatie die hij kreeg wel klopte en heeft zich dus onvoldoende professioneel-kritisch opgesteld, klonk het verwijt. Vanwege de ontdekte fraude trok uiteindelijk ook huisbankier ABN Amro de handen af van Dirkzwager, waarna er niets anders op zat dan faillissement aan te vragen.

Tijdens de zitting bij de Accountantskamer in maart bracht Galas’ advocaat Garvelink daar onder anderen tegenin dat de curatoren niet goed helder maken wat er nu precies mis is gegaan bij Dirkzwager en wat zijn cliënt wordt verweten. Galas en Garvelink benadrukten bij de tuchtrechter dat er door het controleteam van Mazars wel degelijk veel aandacht is besteedt aan mogelijke risico’s. De posten waarmee zou zijn gemanipuleerd lagen bovendien vaak ver onder de materialiteitsgrens, stelde de verdediging.

Oordeel Accountantskamer

De Accountantskamer verklaart de klacht van de curatoren nu gedeeltelijk gegrond. Op verschillende onderdelen van de controle heeft de RA gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid, oordeelt de tuchtrechter. Een doorhaling van een maand wordt passend geacht, spreekt de Accountantskamer uit. ‘Daarbij is in aanmerking genomen dat betrokkene, een ervaren externe accountant, bij de door hem verrichte controlewerkzaamheden met betrekking tot wezenlijke posten geen toereikende controle-informatie heeft verkregen. Daarmee heeft betrokkene zijn kerntaak als controlerend accountant verontachtzaamd en heeft hij in meerdere opzichten gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. Anderzijds heeft de Accountantskamer meegewogen dat aan betrokkene niet eerder een tuchtrechtelijke maatregel is opgelegd.’

MH