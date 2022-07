Tuchtklacht oud-topman Accon avm tegen onderzoeker Schimmel ongegrond

De Accountantskamer heeft vrijdag de tuchtklacht die oud-topman van Accon avm Guus Delger had aangespannen tegen forensisch accountant Peter Schimmel in alle onderdelen ongegrond verklaard.

Problemen Accon avm

Accon-topman Guus Delger werd in november vorig jaar geschorst nadat er volgens het top 10-kantoor onregelmatigheden in de cijfers waren ontdekt. Dat gebeurde na interne klokkenluidersmeldingen over een nieuw financieringsarrangement waar Delger geen toestemming voor zou hebben gevraagd aan de Raad van Commissarissen en over halfjaarcijfers die niet zouden kloppen. Accon avm schakelde forensisch accountant Peter Schimmel in om onderzoek te doen naar de kwestie, waarna Delger uiteindelijk aan de kant werd gezet. Bij Accon avm moesten miljoenen worden afgeboekt, bleek eind vorig jaar uit herziene cijfers. De nieuwe bestuursvoorzitter Theo de Vries en de aandeelhouder spraken zowel over ‘manipulatie’ van de cijfers als over ‘foutherstel’ en daarmee bleef enigszins onduidelijk of er sprake was van fraude. Het kantoor stond er hoe dan ook financieel beroerd voor en werd overgenomen door branchegenoot Flynth. Topman Delger werd verantwoordelijk gehouden voor de malaise. Zelf hield hij altijd vol dat er een strijd tegen hem is gevoerd omdat hij afscheid nam van de mislukte overname- en oob-strategie van Accon avm.

Tuchtklacht Delger tegen Schimmel

Inmiddels is het vertrek van Delger bij Accon avm juridisch in kannen en kruiken, werd in mei duidelijk tijdens de zitting bij de Accountantskamer. De voormalige topman wilde een oordeel van de tuchtrechter over het onderzoek van forensisch accountant Schimmel. Daar was namelijk flink wat mis mee, betoogde Delger tijdens de zitting. In twaalf klachtonderdelen voerde hij onder meer aan dat het onderzoek alleen bedoeld was om hem te kunnen ontslaan en bovendien aan alle kanten rammelde.

Oordeel Accountantskamer

De Accountantskamer is het daar echter duidelijk niet mee eens en ziet geen enkele tuchtrechtelijke verwijtbaarheid. De volledige uitspraak is vrijdagochtend nog niet gepubliceerd, maar in een korte samenvatting op de eigen site meldt de tuchtrechter:

‘De Accountantskamer is van oordeel dat betrokkene voldoende heeft gedaan om klager in de gelegenheid te stellen om zijn medewerking te verlenen aan het door hem te verrichten onderzoek, dat tevens onderzoek in de mailbox van klager inhield. Dat klager om hem moverende redenen geen medewerking heeft willen verlenen aan dat onderzoek, valt betrokkene niet te verwijten. Het uitgevoerde onderzoek was gericht op de vaststelling van feiten met betrekking tot de door betrokkene in opdracht van de Raad van Commissarissen te onderzoeken vragen. Betrokkene heeft toegelicht, en de Accountantskamer acht aannemelijk, dat hij zelf geen directe inzage heeft gehad in klagers mailbox. Het onderzoek naar die mailbox is uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. Door de gekozen werkwijze en de tussenschakeling van een gespecialiseerd bedrijf is in voldoende mate voorkomen dat door betrokkene kennis werd genomen van allerlei voor het te verrichten onderzoek niet relevante e-mailberichten. Van schending van klagers recht op privéleven is geen sprake geweest. Een negatieve publicatie in het Financieel Dagblad over klager waarbij werd gerefereerd aan het onderzoek van betrokkene maakte niet dat sprake was van een situatie als bedoeld in artikel 9 van de VGBA.’

De reactie van Schimmel op LinkedIn:

MH