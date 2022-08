Adviseurs verwachten minder overnames in het mkb

Het aantal fusies en overnames in het mkb is in de eerste helft van dit jaar licht gegroeid. Kenners denken echter dat de overnamemarkt in de rest van het jaar verslechtert.

Dat bericht het FD op basis van een overnamebarometer van platforms Brookz en Dealsuite. Die peilen elk halfjaar de mening van 274 overnameadvieskantoren die zich richten op het mkb. Volgens de barometer is het aantal verkooptransacties met 3% gegroeid en het aantal bedrijfsaankopen met 8%.

Prijs blijft op niveau

Maar de groei gaat eruit, denken de advieskantoren, vanwege de stijgende rente en inflatie. Ruim de helft zegt dat de verkoopprijzen en de beschikbaarheid van financiering onder druk staan. Volgens ruim een kwart is er al een kleine daling in het aantal geïnteresseerde kopers voor een bedrijf. Wel blijft de vraag hoog en zijn de prijzen dus ook nog stabiel. Een mkb-bedrijf leverde in de eerste zes maanden van 2022 gemiddeld 4,85 keer de brutowinst op.

Bron: FD