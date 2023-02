Personalia | Wietske van Hees nieuwe managing director van Visma-bedrijf Appical

Wietske van Hees (40) treedt per 1 maart als managing director in dienst bij HR-techbedrijf Appical, onderdeel van de Visma-groep. In haar rol zal Van Hees bijdragen aan de ambitie om uit te groeien tot het Europees leidende onboarding techplatform.

Van Hees (afgestudeerd als master of science in HRM aan de Tilburg University) werkt sinds 2006 bij Visma | Raet. Ze heeft diverse leiderschapsrollen bekleed waarin het werken met klanten centraal staat. De afgelopen 5 jaar heeft Van Hees als director customer success leiding gegeven aan de customer success teams. Ze heeft onder meer een verbindende rol gehad in de transformatie richting een datagestuurd bedrijf. Daarbij zijn de diverse HR-oplossingen en -diensten op basis van klantfeedback doorontwikkeld.

Internationale groei

Van Hees is al directielid bij Appical sinds de overname door Visma in februari 2022. In die rol adviseert ze het Amsterdamse softwarebedrijf over strategie, klantervaring en organisatieontwikkeling. Ze ervaart energieke en professionele collega’s en ziet kansen om het bedrijf nationaal en internationaal uit te bouwen. Dit wil ze realiseren door het verder opzetten van samenwerkingen en het doorontwikkelen van het onboardingplatform.

Van Hees over haar nieuwe functie: “Appical heeft een onboardingplatform ontwikkeld dat in potentie iedere organisatie kan ondersteunen in het verhogen van de betrokkenheid en behoud van medewerkers. Het bedrijf heeft alles in huis om werkgevers te ondersteunen om in deze krappe arbeidsmarkt. Dit door nieuw talent vanaf de eerste dag te boeien en te behouden. Ik ben blij dat ik leiding mag geven aan dit mooie bedrijf.”

Bedrijven die elkaar versterken

Van Hees ervaart het als voordeel dat ze binnen de Visma-groep werkzaam blijft. “Het bedrijfsmodel van Visma van een groep autonome bedrijven die elkaar versterken, spreekt me erg aan. Ik ben blij dat ik de ervaring en het netwerk dat ik heb opgebouwd bij Visma | Raet kan inzetten om Appical te helpen in de nieuwe fase binnen de Visma groep.”

Wietske van Hees volgt Hans van Rijnswoud op.