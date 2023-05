‘Not just another‘ samenstelsoftware

Silverfin is sinds 2019 actief in Nederland. Louis Verbeke, de eerste medewerker van Silverfin en regional manager Nederland, legt uit waarom Silverfin een andere keuze is dan de traditionele rapportageoplossingen in de Nederlandse markt.



Nederland kent veel oude en nieuwe fintech-spelers waardoor veel accountancy-organisaties door de bomen het bos niet meer zien. Het resultaat is vaak een afwachtende houding en zo worden beslissingen omtrent technologie uitgesteld. Daarbovenop gebruiken alle spelers dezelfde terminologie waardoor het moeilijk wordt de echte meerwaarde van een bepaalde oplossing te begrijpen.

Vaak wordt er omtrent accountancy-software nog heel hard in silo’s gedacht, ‘software x lost probleem x op’. Dit leidt automatisch tot datasilo’s, waardoor het onmogelijk wordt iets met data te doen.

Go slow to go fast

Net zoals in sport geldt hier: ‘go slow to go fast’, je neemt tijd voor een goede basis om er nadien het meervoud uit te halen. Gestructureerde data zorgt niet enkel voor nieuwe inzichten, via een feature zoals Insights, maar het is ook een eerste stap om bijvoorbeeld AI toepassingen te kunnen ontwikkelen.

En dat is nu net de essentie van een veilig cloud platform zoals Silverfin. Het gaat niet alleen maar over jaarrekeningen opstellen of rapporten genereren. Dat zijn ‘slechts’ manieren om data te genereren en te visualiseren. Het voornaamste is integreren met andere databronnen om zo het centrale zenuwstelsel van de organisatie te worden.

Silverfin in Nederland

Dat neemt niet weg dat elke softwareleverancier actief op de Nederlandse accountancy markt een aantal zaken moet kunnen. Silverfin kende een enorme groei, niet alleen als organisatie, maar ook op het platform. Vandaag is het dan ook een out-of-the box oplossing om onder andere jaarrekeningen op te stellen en te deponeren, met daaraan de gekende gekoppelde werkprogramma’s en een periodieke workflow om efficiënter te werk te gaan. SBR-kredietrapportages generen en koppelingen met innovatieve spelers zoals PKI signing zijn nog enkele voorbeelden van functionaliteiten specifiek voor Nederland.

Silverfin blijft Nederlandse content en nieuwe integraties ontwikkelen met behulp van onze nauwe samenwerking met enkele klanten. Wij geloven sterk in deze partnerships om te kunnen verder groeien, zoals we dat vandaag doen met onder meer 216, RS Finance en Baker Tilly.

Connect the dots

Bij Silverfin draait het allemaal rond de kracht van samenwerking en interactie en dat kan je vrij letterlijk nemen. Begin mei organiseerden we het grootste accountancy-event van België in Gent met 800 aanwezigen met als doel accountants, softwareleveranciers en kennispartners samen te brengen om elkaar te inspireren. Lees meer over ons evenement hier.

