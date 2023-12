Personalia | Reeks benoemingen bij BDO

BDO heeft in totaal 29 benoemingen bekendgemaakt. Het gaat om zes directors, vijftien salary partners en acht equity partners.

Het is de jaarlijkse benoemingenronde: begin dit jaar werden er bij BDO 23 director- en partnerbenoemingen bekendgemaakt. Tot director zijn nu benoemd Ingeborg Blom-Lamerikx (was senior manager), Bart van der Burgt (was senior manager Bureau Vaktechniek), Wendy Nent (was specialist formeel belastingrecht, fiscale procesvoering en invordering, senior manager), Touria El Ouardi (was fiscaal advocaat), Peter Bos (was inkomens- en expat-belastingspecialist) en Neil van Engelen (was senior manager). Van Engelen is al per 1 september benoemd.

Partners

Equity partners (partners die ook aandeelhouder zijn) zijn geworden Casper Hermans, Maurice Meijer, Theoline de Rek, Daniëlle Frijstein, Anke Wijnands, Erik Bakx, Sander van der Veen en Eefje de Vries. Tot slot hebben de volgende medewerkers de status van salary partner (geen aandeelhouder) gekregen: Roald Beumer, Ilona Bothoff, Maarten Jansen, Maurice Koetsier, Jeroen van Schaik, Roy Burrekers, Giulia Maas, Jan Bijpost, Marjolein Boer, Joost Daalmans, Leroy Smits, Frederik Boulogne, Nanette Tellier, Albert-Jan Knol en Roy Nolte.