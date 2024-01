Hoe kies je de beste software voor jouw kantoor?

Werken met papier? Je zou het bijna niet meer durven. Alles gaat tegenwoordig in de cloud. En dat niet alleen – er zijn ook steeds meer tools en softwarepakketten op de markt. Hartstikke handig, maar hoe weet je nu welke het beste geschikt is voor jouw accountantskantoor?

Aan welke eisen moet zo’n softwarepakket voldoen? Hoe toets je dat? En hoe zorg je dat je in het juiste product investeert? Als softwareleverancier hebben wij hier wel wat ideeën over. Niet alleen over ons product, maar over de hele branche. Lees snel verder en ontdek er alles over, zodat jij met een gerust hart je nieuwe software uitkiest.

Bepaal je bedrijfsidentiteit

Om te weten wat je nodig hebt, moet je eerst weten wat voor kantoor je bent én waar je naartoe wil met jouw bedrijf. Ben je een prijsvechter? Of richt jij je op klanten die meer te besteden hebben en investeer je daarom in een betere kwaliteit? Dit is leidend voor de keuzes die jij vanaf hier gaat maken, dus zorg dat je hier goed over nadenkt.

Manage je verwachtingen

Houd tijdens je zoektocht naar een softwarepakket in je achterhoofd dat een cloudoplossing nooit exact hetzelfde zal zijn als de on premise-versie. Vooral op het gebied van jaarrekeningensoftware zal hier redelijk wat verschil in zitten. Maar – dit betekent niet per definitie dat het minder goed is.

Pas dus je verwachtingen hierop aan en zorg dat je met een open blik kijkt naar de pakketten die je overweegt. Want: het is misschien niet één op één hetzelfde, maar aan de cloudvariant zitten vaak veel extra voordelen en gemakken.

Inventariseer belangrijke koppelingen

Gebruik jij een CRM en DMS? Dan is het wél zo handig dat jouw nieuwe softwaremodules hiermee koppelen. Zo voorkom je dubbele handelingen en richt je jouw workflow zo efficiënt mogelijk in. Zorg dus dat jouw nieuwe pakketten integreren met jouw bestaande pakketten, zodat je data altijd centraal wordt beheerd en opgeslagen.

Lever niet in op kritieke punten

Eén kritiek punt waarop je geen concessies moet doen, zijn dus die koppelingen en integraties. Daarnaast is het ook belangrijk om volledig in de cloud te werken. Staat een softwarepakket on premise? Begin hier dan niet aan – klungelen met een VPN wanneer je wilt thuiswerken is namelijk écht geen feestje.

Als laatste is het belangrijk om te weten met wie je in zee gaat. Is jouw nieuwe softwareleverancier transparant? Durven ze eerlijk te zijn over wat hun pakket wel en niet kan? Let hierop tijdens een salesgesprek, zodat je weet wat je van je nieuwe leverancier kan verwachten.

Laat je niet verleiden

Tuurlijk – prijs is belangrijk. Maar laat je niet verleiden door scherpe aanbiedingen of mooie praatjes. Neem je tijd om goed over je beslissing na te denken. Laat je niet gek maken door een tikkende klok: als die software er gister was, is ‘ie er morgen ook nog wel.

Eerst kijken, dan kopen

Heb je, met de bovenstaande tips in je achterhoofd, een softwarepakket op het oog? Zorg dan altijd dat je een demo volgt of een proefaccount afsluit. Of beter nog: doe het allebei. Alleen zo krijg je een goed beeld van de functionaliteiten van het pakket. En pas wanneer je tevreden bent met wat je ziet, ga je over tot kopen.

Tip: Benieuwd naar de software van Hix? Volg dan een demo of probeer het 30 dagen zelf uit.