Deze plannen voor werkgevers gaan in 2024 in  

Verlenging vereenvoudigde afhandeling WIA-aanvraag 60+’ers

De maatregel waarbij de WIA-aanvraag van medewerkers van 60 jaar en ouder vereenvoudigd (simpeler) wordt afgehandeld, is verlengd. Deze maatregel zou eerst tot 1 januari 2024 duren. Dit wordt 1 januari 2025.

Bij de vereenvoudigde beoordeling is meestal geen UWV-verzekeringsarts betrokken. De UWV-arbeidsdeskundige stelt de arbeidsongeschiktheid vast op basis van het re-integratieverslag en de WIA-aanvraag. Hij of zij bepaalt of verdere inzet van de verzekeringsarts nodig is. Bijvoorbeeld in het geval van (mogelijke) duurzame volledige arbeidsongeschiktheid. In alle andere gevallen wordt een WGA-uitkering op basis van volledige arbeidsongeschiktheid toegekend, tenzij de medewerker minder dan 35 procent arbeidsongeschikt is vanwege zijn of haar (nieuwe) inkomen.



Uitkeringen die op basis van de vereenvoudigde opzet worden toegekend, worden niet doorbelast aan de (ex-)werkgever. Bij deze regeling gaat het tot nu toe om 60-plussers van wie de WIA-uitkering zou moeten starten tussen 1 oktober 2022 en 31 december 2023. Zowel werkgever als medewerker moeten toestemming geven voor een vereenvoudigde beoordeling.

Regeling stoffengerelateerde beroepsziekten wordt uitgebreid

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die een gevaar kunnen zijn voor de gezondheid en veiligheid van de medewerkers van jouw klant. Jouw klant is als werkgever verplicht om zijn of haar medewerkers zoveel mogelijk te beschermen tegen de negatieve gevolgen van het werken met gevaarlijke stoffen.

Helaas zijn er in het verleden werkenden ziek worden door het werken met gevaarlijke stoffen. In 2023 is er daarom de regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) ingevoerd. Medewerkers die ziek zijn geworden door het werken met schadelijke stoffen, kunnen eenmalig een tegemoetkoming (uitkering) aanvragen. Op dit moment geldt dit bijvoorbeeld voor (ex-)medewerkers die door het werken met asbest longkanker hebben gekregen. In 2024 wordt de regeling uitgebreid met meer beroepsziekten.

Lagere premie Werkhervattingskas

De premie voor de Werkhervattingskas daalt in 2024. Uit de Werkhervattingskas worden de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en ziektewetuitkeringen betaald van medewerkers die ziek uit dienst zijn gegaan. De premie geldt voor werkgevers die publiek zijn verzekerd via UWV. Zij betalen dit aan de Belastingdienst. Het geldt dus niet voor eigenrisicodragers. De premie gaat in 2024 omlaag: van 1,53 procent naar 1,22 procent.

STAP-budget wordt SLIM-budget

In 2023 was er het STAP-budget, een subsidie (vergoeding) van € 1000,- vanuit de overheid die mensen konden aanvragen voor scholing en ontwikkeling. In 2024 stopt dit. De overheid wil hiermee geld besparen en de subsidie gerichter inzetten, namelijk voor het SLIM-budget (Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen). Deze subsidie is bedoeld om medewerkers in het mkb te ondersteunen bij hun ontwikkeling. Ondernemers kunnen subsidie aanvragen om leer- en ontwikkelingsinitiatieven te betalen. Het SLIM-budget geldt van 2024 tot 2027.

