Personalia | Harold Broers per 1 juni nieuwe directeur regio zuid bij Flynth

Harold Broers (51) wordt per 1 juni benoemd als nieuwe regiodirecteur basisdienstverlening bij Flynth. Hij werkt 5 jaar bij Flynth en was eerder clusterdirecteur voor de locaties Deurne en Venlo.

Broers volgt Fop van der Sluis op, die per 1 juni stopt als regiodirecteur. Flynth heeft drie regiodirecteuren voor de servicelijn basisdienstverlening (Noord-, Midden- en Zuid-Nederland). “Harold kijkt uit naar zijn nieuwe rol binnen Flynth”, meldt het accountantskantoor. “Hij kent de visie van Flynth waarin de basisdienstverlening een belangrijke pijler is voor nu en in de toekomst.”

Harold Broers: “Bij Flynth willen we onze klanten het beste advies leveren. Dat kan alleen als de juiste specialisten werken voor de ondernemer. Als regiodirecteur bij Flynth wil ik mij de aankomende tijd richten op een efficiëntere basisdienstverlening door middel van vereenvoudiging en uniformering van processen en werkwijze, digitalisering en klantfocus. Hierdoor komt er meer aandacht voor advies en kunnen we samen de belofte van het beste advies nog beter waarmaken. De sleutel hiervoor ligt ook in de samenwerking en verbinding tussen de verschillende expertises die bij de medewerkers van Flynth aanwezig zijn. Op deze manier bieden we toegevoegde waarde voor klanten en mooie ontwikkelmogelijkheden voor de specialisten die bij Flynth werken.”

Werkervaring

In 2019 is Broers gestart bij Flynth als directeur van de locatie Eindhoven, daarna had hij diverse rollen binnen het lokale management van Flynth, alsmede de functie van clusterdirecteur. Sinds de samenvoeging van Flynth met Accon avm is hij clusterdirecteur Peel en Maas. Harold Broers is fiscalist en gespecialiseerd in het adviseren van familiebedrijven en directeur-grootaandeelhouders.

