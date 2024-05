Thuiswerken mogelijke oorzaak langdurige daling kantoorprijzen

De verkoopprijs van kantoren daalt al vier kwartalen op rij, iets wat sinds 2015 niet meer is voorgekomen. Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend op basis van nieuwe cijfers. Volgens CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen komt dit mogelijk doordat Nederlanders relatief veel thuiswerken.

De prijzen van kantoren waren in januari, februari en maart ruim 2 procent lager dan in diezelfde periode een jaar eerder. Nederland telt nog 94.000 kantoorgebouwen, tegenover ruim 97.500 in 2015.

De voorraad kantoorpanden neemt al jaren af, zegt Van Mulligen. Veel kantoren krijgen een andere bestemming, zoals wonen, of worden gesloopt, wat wijst op een verminderde vraag naar kantoren. Tegelijkertijd blijft de dienstensector groeien. “Ik weet niet of dit betekent dat het kantoorpand ten dode is opgeschreven”, concludeert de hoofdeconoom over de toch aanhoudende daling van de vraag.

Ook de verkoopprijzen van huurwoningen stijgen al twee kwartalen niet meer, nadat ze sinds het eerste kwartaal van 2022 al waren afgevlakt. Daarbij kan een rol spelen dat er vooral behoefte is aan betaalbare huurwoningen en dat huurwoningen minder aantrekkelijk zijn voor beleggers door nieuwe wet- en regelgeving. “Dat zal de waarde van huurwoningen ook drukken”, aldus Van Mulligen.

Bij industrie- en winkelpanden is in het eerste kwartaal wel een stijgende trend te zien. Distributiecentra, loodsen en andere panden voor de opslag van goederen kostten in de eerste drie maanden zo’n 5 procent meer dan een jaar eerder. Winkelpanden waren in het eerste kwartaal eveneens bijna 5 procent duurder.

De prijzen van commercieel vastgoed dalen al sinds het begin van de metingen in 2008, ook het begin van de financiële crisis. Tussen 2014 en 2016 was er een kantelpunt, waarna de prijzen van huurwoningen, industriepanden en kantoren aanzienlijk stegen. Alleen de prijzen van winkelpanden liggen nog steeds onder die van begin 2008.

(ANP/CBS)