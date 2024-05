Van big4 naar eigen kantoor: Just Audit

Registeraccountants Tjerk Wolsak en Sven Steijn zijn begin dit jaar van start gegaan met Just Audit, een audit only kantoor met Wta-vergunning. De twee hebben een achtergrond bij KPMG en deden daarnaast veel andere ervaring op als (aftekenend) accountant en met het runnen van een auditafdeling. “Deze stap naar een eigen kantoor was daarom voor ons een logische keuze”, vertelt Tjerk Wolsak.

Geen poespas

Just Audit wil een kantoor zonder poespas zijn, leggen de twee uit: “De naam “Just Audit” spreekt boekdelen: wij zijn gespecialiseerd in auditdiensten en niets anders. Voor de oprichters symboliseert deze naam toewijding, integriteit en betrouwbaarheid. Ons eenvoudige logo straalt deze heldere boodschap ook uit naar onze klanten. “Just Audit” maakt direct duidelijk dat wij ons richten op essentiële controle, zonder poespas.”

Enthousiasmeren nieuwe generatie accountants

Het kantoor heeft naar eigen zeggen een bijzondere aanpak: “hoge betrokkenheid van de externe accountants, flexibele kantoorruimtes (met daardoor een lage eco footprint) door het hele land (met oorspronkelijke vestigingsplaats Hoofddorp) en soms zelfs op de meest ludieke werkplekken, gecombineerd met nauwe samenwerkingen met klanten. Maar het draait niet alleen om de huidige generatie. De oprichters voelen zich ook verantwoordelijk voor het enthousiasmeren van de nieuwe generatie accountants. Door actief bij te dragen aan onderwijsinstellingen en universiteiten hopen ze jonge talenten te inspireren om voor een carrière in de accountancy te kiezen.”