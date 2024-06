Personalia | Jacques Buith nieuwe bestuursvoorzitter bij Flynth

Buith is afkomstig van Deloitte, waar hij gedurende 33 jaar zowel binnen de audit- als adviespraktijk heeft gewerkt in leidinggevende functies. De afgelopen jaren gaf hij leiding aan het VN-accountteam dat alle VN-organisaties bedient. Daarnaast was hij vanaf 2021 Sustainability/ESG-partner. Volgens Kees van Dijkhuizen, voorzitter van de raad van commissarissen bij Flynth, past Buith binnen het profiel en bij de taken die van de nieuwe voorzitter raad van bestuur verwacht worden. ‘In zijn vorige functies heeft hij verscheidene leidinggevende rollen vervuld en hiermee bewezen resultaten behaald.’

Buith zelf zegt onder meer dat de focus op het mkb en de klanten uit verschillende sectoren he, aanspreken. ‘Want het mkb in Nederland kan impact maken als het gaat om wereldwijde uitdagingen rondom duurzaamheid en brede welvaart.’