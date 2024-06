Christelijke partijen dreigen belastingplan te torpederen

Tijdens het debat over de begrotingsplannen van het demissionaire kabinet ging het dinsdag vooral over de belastingmaatregelen van de beoogde coalitie. Die gaan veel verder dan hoofdlijnen alleen. Zo wil het nieuwe kabinet de giftenaftrek aan goede doelen halveren.

200 miljoen

Giften aan goede doelen zijn aftrekbaar voor mensen in de inkomstenbelasting en voor bedrijven die vennootschapsbelasting betalen. Het nieuwe kabinet wil deze regeling beperken, wat een lastenverzwaring van 200 miljoen euro voor gezinnen betekent volgens het Centraal Planbureau. Hoeveel de maatregelen voor bedrijven de schatkist moeten opleveren, is nog niet duidelijk. Evenmin is bekend hoe de versobering er precies uit zal zien. Dit zal door de nieuwe kabinetsploeg worden ingevuld.

Christelijke partijen

Onder meer kerken en christelijke goede doelen zijn bang dat hun inkomsten zullen teruglopen. Het zijn daarom vooral de fracties van ChristenUnie, CDA en SGP die dinsdag in verweer kwamen tegen de voorgenomen giftenaftrek. ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis sprak van het ‘extreem uitkleden’ van het belastingvoordeel bij giften aan goede doelen, kerken en andere instanties. Hij noemde dit ‘klap in het gezicht’. Een petitie die de ChristenUnie met andere organisaties startte om de aftrek te ‘redden’, is inmiddels 10.000 keer ondertekend.

Eerste Kamer

Als de maatregel inderdaad in de wet met daarin alle belastingwetten terechtkomt, dan zal de ChristenUnie-fractie tegen het hele Belastingplan te stemmen. Ook de SGP zit op deze lijn. Daarmee heeft de nieuwe coalitie een probleem: zij heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer en steun van CDA, ChristenUnie en SGP zou weleens nodig kunnen zijn om ook in die Kamer genoeg steun voor het Belastingplan te krijgen.

NSC

De NSC kreeg tijdens het debat kritische vragen. Die partij had namelijk in het verkiezingsprogramma staan dat de giftenaftrek gehandhaafd zou blijven. Er zitten ‘pijnlijke concessies’ in het akkoord van de vier partijen, reageerde NSC’er Eddy van Hijem. Hij wees ook op onderzoek van SEO Economisch Onderzoek dat de giftenaftrek wel doeltreffend is, omdat het geven stimuleert, maar niet doelmatig omdat er weinig extra wordt gegeven als gevolg van het belastingvoordeel. Het is volgens Van Hijum logisch dat de formerende partijen kijken of een regeling ‘werkt zoals-ie zou moeten werken’.