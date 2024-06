Andere locatie en nieuwe naam voor Baan Advies

Baan Advies, gespecialiseerd adviesbureau in accountancy en belastingadvies, gaat binnenkort verhuizen van Monster naar ’s-Gravenzande.

Op 7 juni hebben directieleden Kees Baan, Sandra Staallekker en Frans-Willem Lock de sleutel in ontvangst genomen van een pand aan de Bagijnhof 3 in ’s-Gravenzande. De komende maanden gaan ze het nieuwe kantoor tussen de bedrijven door verbouwen en inrichten. Naar verwachting kunnen zij samen met hun team in september 2024 verhuizen.

Baan Advies heeft 35 jaar met veel plezier aan de Goudenregenstraat in Monster gewerkt, maar vindt het nu hoog tijd voor een nieuwe plek. “Onze huidige locatie (sommigen kennen het nog als de oude kleuterschool ‘De Wigwam’) is gezellig, maar voldoet niet meer aan de huidige eisen op het gebied van milieu en duurzaamheid,” aldus Kees Baan.

Het kantoor maakt direct van de gelegenheid gebruik om ook de naam aan te passen: Baan Advies wordt Bagijn Advies. “Dan is het straks ook direct duidelijk waar wij huizen en dat ons bedrijf niet helpt bij het zoeken naar een andere baan of carrière-adviezen geeft.” Inmiddels zijn de vaste klanten en relaties op de hoogte gesteld van de wijzigingen.

Foto: Het directieteam van Baan Advies (v.l.n.r. Sandra Staallekker, Frans-Willem Lock en Kees Baan).