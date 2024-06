Ronald Houtveen (ex-Baker Tilly, Flynth) naar Grant Thornton

Per 1 juli wordt Houtveen (58) de nieuwe Chief Operating Officer bij Grant Thornton. Hij heeft getekend voor een periode van twee jaar. Als COO gaat hij zich richten op de transitie die past ‘bij de ambitieuze groeidoelstellingen van de accountants- en adviesorganisatie’, aldus het persbericht.

Begonnen bij EY

Houtveen heeft ruim 25 jaar ervaring als bestuurder en toezichthouder in de financiële en zakelijke dienstverlening. Hij begon zijn carrière in 1984 als assistent-accountant bij Ernst & Young waar hij, na 9 maanden als concerncontroller bij Endemol in 1999, tot 2003 in dienst bleef. Daarna volgden bestuursfuncties bij Resources Global Professionals, Essensys en het ROC ID College in Gouda.

Terug naar accountancy

Vervolgens zat Houtveen vanaf 2012 ruim 5,5 jaar in de raad van bestuur van Flynth. In 2019 stapte hij over naar de raad van bestuur van Baker Tilly. Eind 2023 hield hij het hier voor gezien, naar eigen zeggen omdat vijf jaar als bestuurder ‘een mooie periode is om voor een organisatie iets te betekenen’. Met zijn nieuwe functie bij Grant Thornton kiest Houtveen dus opnieuw voor de accountancy.

Groeiambities verwezenlijken

‘Met de komst van Ronald Houtveen geven wij een impuls aan de transitie die onze organisatie doormaakt’, zegt CEO Marcel Blöte. ‘Grant Thornton Nederland heeft een ambitieuze groeiambitie en een stevige innovatie- en digitaliseringsagenda, dat vergt een behoorlijke transformatie van de organisatie. Daar zal Ronald de komende twee jaar zijn bijdrage aan leveren. Zijn jarenlange ervaring om organisaties te verbeteren, waarbij zijn oog uitgaat naar zowel mens als proces, is een uitstekende match met Grant Thornton. Als derde bestuurder binnen de raad van bestuur brengt zijn expertise grote toegevoegde waarde.’