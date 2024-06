Baker Tilly benoemt Onno Adriaansens tot partner

Onno Adriaansens is per 17 juni 2024 benoemd tot Partner Tax Advisory bij Baker Tilly, vestiging Utrecht. Hij gaat zich vooral richten op de vastgoedsector.

Adriaansens komt van RSM, waar hij sinds 2009 werkzaam was als belastingadviseur en hoofd van de Vastgoeddesk. Daaraan voorafgaand werkte hij in de bancaire sector, zowel als fiscaal adviseur als in diverse managementfuncties.

Hij rondde een fiscale en civiel-juridische, alsmede een economische studie af aan zowel de Universiteit Utrecht als de Erasmus Universiteit Rotterdam. In de loop van de jaren legde hij de focus op fiscale advisering rondom vastgoed.

Succesvolle teams smeden

“Ik ken Baker Tilly uit de sector en zie ernaar uit om mij niet alleen voor de fiscale adviespraktijk, maar ook voor de verschillende servicelines in te zetten”, aldus Onno Adriaansens. “Baker Tilly is een hele aantrekkelijke speler op de markt waar ik mij graag bij aansluit; zowel de groeidoelstellingen als de kernwaarden spreken mij zeer aan. Zelf heb ik een pragmatische manier van werken, waarbij verbinding, vertrouwen en verantwoordelijkheid vooropstaan. Ik verwacht daarmee bij te kunnen dragen aan het potentieel op het gebied van (fiscale) dienstverlening.”

Ronald Hoeksel, bestuursvoorzitter van Baker Tilly: “Onno Adriaansens is een waardevolle versterking van Baker Tilly. Hij heeft laten zien dat hij succesvolle teams kan smeden en zijn kennis en ervaring sluiten uitstekend aan bij onze ambities. Namens alle collega’s heet ik Onno van harte welkom en ik wens hem veel succes.”