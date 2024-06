Personalia | Marlies de Vries hoogleraar Nyenrode Business Universiteit

Per 1 september 2024 is dr. Marlies de Vries RA benoemd tot hoogleraar Behavioural Audit, Assurance & Control bij Nyenrode Business Universiteit.

De Vries versterkt hiermee Nyenrode’s academische en praktische expertise op het gebied van auditing en gedragswetenschappen. Zij heeft een loopbaan binnen zowel de accountancysector als de wetenschap. En zij was lid van de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) en als Kwartiermaker Toekomst Accountancysector, aangesteld door de minister van Financiën.

De leerstoel Behavioural Audit, Assurance & Control richt zich op de gedragsaspecten van governance, met een focus op hoe gedrag binnen organisaties de effectiviteit van interne controle en risicobeheersing beïnvloeden. Deze leerstoel sluit aan bij een groeiende maatschappelijke behoefte. Nyenrode zet hiermee een belangrijke stap om het bewustzijn in het bedrijfsleven te versterken dat gedrag en cultuur in organisaties essentieel zijn voor effectieve risicobeheersing en governance.

Naast haar hoogleraarschap blijft De Vries haar eigen adviespraktijk voortzetten en toezichthoudende functies bekleden. Haar praktijkervaring biedt waardevolle inzichten en versterkt de koppeling tussen theorie en praktijk, wat ten goede komt aan zowel studenten als de bredere academische gemeenschap.

Inzicht in menselijk gedrag essentieel voor bedrijfsprocessen

Marlies de Vries kijkt uit naar haar aanstaande rol als hoogleraar: “Deze leerstoel biedt een bijzondere kans om mijn expertise in accountancy, gedragswetenschappen en governance te combineren en Nyenrode’s onderwijs en onderzoek verder te ontwikkelen. Inzicht in menselijk gedrag is essentieel voor een goede uitkomst van bedrijfsprocessen. Ik wil graag bijdragen aan de groei en ontwikkeling van (toekomstige) professionals in de volle breedte van het werkveld.”

Cokky Hilhorst, directeur van het Center for Accounting, Auditing & Control: “Wij zijn trots op de benoeming van Marlies, een Nyenrode alumna met een sterk extern profiel. Haar ervaring binnen de sector en haar wetenschappelijke werk zijn waardevol voor het onderwijs van onze jonge finance professionals. Inzicht in de technische en gedragsmatige aspecten van de accountancy en controlling is een erg actueel onderwerp in de sector en van grote toevoegde waarde. Zij levert een waardevolle bijdrage aan het verder versterken van ons Center.”