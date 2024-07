Personalia | Pieter Weijs vertrekt bij Bol Adviseurs

Zeventwintig jaar is Pieter Weijs werkzaam geweest in de accountancy, waarvan vijftien jaar als directeur bij RHM Accountancy en Advies. Hij is trots op de manier waarop hij samen met de andere directieleden dit kantoor op de kaart heeft gezet en heeft doorontwikkeld naar een branchespecialist .

Nieuwe fase

Na de aandelenoverdracht aan Bol Adviseurs in april 2023 is voor Weijs een nieuwe fase ingegaan. “Ik heb de tijd genomen om te kijken waar mijn toekomst ligt. Ik heb besloten dat deze toekomst niet meer binnen de accountancy ligt. Per 1-8-2024 zal ik dan ook stoppen bij Bol Adviseurs,” schrijft hij op LinkedIn.

Vanaf half augustus gaat Weijs aan de slag bij de gemeente Venray als Teammanager Finance Planning & Control en Kwaliteit.