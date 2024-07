Personalia | BDO benoemt twee nieuwe commissarissen

Lamberts studeerde bedrijfseconomie, volgde de postdoctorale controllersopleiding en voltooide een MBA in Big Data & Business Analytics. Ze is een ervaren bestuurder met brede ervaring in de financiële dienstverlening bij Aegon en ABN Amro en in de professional services bij KPMG en CMS. Op dit moment is Lamberts CEO van Samenwerkende Kinderopvang Nederland. Eerder was zij al bestuurder in de kinderopvang, bij Partou. Daarnaast was zij acht jaar lang toezichthouder bij Apenheul en de afgelopen acht jaar commissaris bij (data)technologiebedrijf AGIS. In beide rollen was ze voorzitter van de auditcommissie. Lamberts wordt bij BDO ook voorzitter van de Auditcommissie.



Smit studeerde bestuurskunde met Financiële Economie als afstudeerrichting en heeft de eerste 23 jaar van haar loopbaan voor Shell gewerkt, meest in Finance. Ze begon haar loopbaan bij het Shell Pensioenfonds, haar laatste functies waren Vice President Finance Contracting & Procurement en CFO van een joint venture in Qatar. Van 2018 tot 2022 werkte ze als CFO en lid van de raad van bestuur voor het Leidsch Universitair Medisch Centrum. Smit is momenteel onder meer lid van de raad van toezicht en voorzitter van de auditcommissie van NRG/Pallas, dat nucleaire medische isotopen produceert en er onderzoek naar doet. Daarnaast is zij lid van de raad van commissarissen en voorzitter van de auditcommissie van de beursgenoteerde groothandel B&S Group, vice-voorzitter van Naturalis Biodiversity Center, lid van de raad van commissarissen van het biotech bedrijf Hub Organoids, en lid van de raad van toezicht van een organisatie in de gezondheidszorg. Smit wordt als lid van de raad van commissarissen ook lid van de commissie Kwaliteit & Publiek Belang.

Rvc-voorzitter Danny van der Eijk zegt: ‘Beiden hebben ruime ervaring als commissaris en toezichthouder. Lamberts kan met haar achtergrond de organisatie faciliteren in de veranderingen die nodig zijn. Zeker met haar kennis van de mogelijkheden die datatechnologie biedt. Smit brengt haar kennis en internationale ervaring als CFO mee en heeft veel kennis van governance.’



Met deze benoemingen bestaat de raad van commissarissen van BDO uit vijf leden. De overige drie leden zijn: Danny van der Eijk (voorzitter), Engelhardt Robbe en Heleen Kuijten. Met 3 vrouwen voldoet BDO ruimschoots aan de wettelijk verplichte man-vrouwverdeling.

Op de foto: Barbara Lamberts (links) en Kim Smit (rechts).