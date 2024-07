Wim van de Ven, oprichter franchise Kubus, overleden

Van de Ven begon Kubus in 1996. In 2003 werd de organisatie een coöperatie/franchiseformule. Hij bleef tot 2018 voorzitter. Vandaag de dag telt zijn coöperatie van administratie- en boekhoudkantoren 65 leden. Van de Ven runde sinds 2018 een B&B in Nijmegen.

Marketing

Van de Ven kwam uit de marketing. “Ik had enkele administratie- en accountantskantoren als klant en constateerde dat bij hen nog heel wat verbeteringen en kostenvoordelen te behalen waren. Ik doel onder meer op het geven van duidelijkheid vooraf via een vaste prijs voor te verrichten werkzaamheden,” zei hij in 2011 tegen De Accountant. Op zijn hoogtepunt in 2016 telde Kubus zo’n 115 franchisevestigingen.

Tegen de stroom

Op de eigen website wordt Van de Ven herdacht als een man die als het even kon tegen de stroom in ging. ‘Waar anderen een probleem zagen, zag hij een uitdaging. Een vernieuwer, een eigenwijze denker die nooit bang was om nieuwe wegen in te slaan en ons inspireerde die wegen ook te volgen. Met zijn neus voor commercie haalde hij het beste uit elke situatie. Maar wat hem echt bijzonder maakte, was zijn empathie. Altijd tijd voor een goed gesprek en een luisterend oor. Zijn positieve instelling en humor streek menig controverse soepel glad.’

Positieve chaos

Zijn stijl leidde vaak ‘onvermijdelijk’ tot enige chaos, aldus het in memoriam, maar met zijn charisma en enthousiasme zette Van de Ven uiteindelijk telkens weer de neuzen dezelfde richting uit. ‘Hij geloofde in het talent van iedereen en wist mensen te bewegen om te groeien en te bloeien.’ Van de Ven wordt omschreven als de pater familias van de coöperatie. Zijn betrokkenheid en zorg voor ieder lid maakte van Kubus een gemeenschap.