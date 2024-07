Personalia | Eelco van der Enden nieuwe CEO bij Accountancy Europe

Boutellis-Taft is 18 jaar lang de CEO geweest van de belangenorganisatie, maar gaat zich nu richten op North Star Transition, een organisatie die hij mede heeft opgericht en zich bezighoudt met klimaat- en sociale aspecten.

Nu nog CEO van GRI

Eelco van der Enden is nu nog CEO bij het Global Reporting Initiative (GRI), dat zich wereldwijd richt op duurzaamheidsstandaarden. Die functie vervulde hij sinds begin 2022 en eind dit jaar loopt zijn termijn van drie jaar af; voorheen was hij bij PwC hij partner en global ESG Platform leader for Tax, Legal, People & Organisation Services. Hij was al voorzitter van de Tax Policy Group van Accountancy Europe.

Accountancy Europe-president Mark Vaessen roemt Van der Enden om zijn uitgebreide leidinggevende ervaring in internationaal verband. ‘Hij kent het vak en Accountancy Europe goed en heeft als voorzitter van de Tax Policy Group geholpen de benadering van belastingtransparantie en ethiek te veranderen.’ Vaessen noemt Van der Enden verder een ‘consensus builder’ met een inclusieve leiderschapsstijl.

Volgens vicepresident Shauna Greely kwam Van der Enden als beste uit de bus van een groep sterke kandidaten: ‘We hebben een grondig en uitgebreid zoekproces doorlopen en waren onder de indruk van de kwaliteit van de kandidaten.’