Personalia | Pascal Visée treedt toe tot raad van commissarissen van KPMG

Daarnaast wordt hij lid van de Assurance Kwaliteit Commissie. Pascal Visée is de opvolger van Gosse Boon, die dan zijn tweede en laatste termijn heeft afgerond.

Over Pascal Visée

Visée heeft ruime ervaring als lid en voorzitter van een auditcommissie, bij onder andere Rabobank Groep, Royal FloraHolland en Lucas Bols. Hij is opgeleid als bedrijfseconoom, jurist en registeraccountant. Hij heeft brede bestuurlijke en maatschappelijke ervaring en kent het advies- en accountancyvak goed. Visée begon zijn carrière bij Unilever en heeft daar 26 jaar gewerkt, een periode waarin hij in verschillende landen actief is geweest. Daarna werkte hij als zelfstandig adviseur op het gebied van bedrijfsvoering en technologie, onder meer als extern senior adviseur voor McKinsey en Genpact. De afgelopen tien jaar heeft hij een combinatie van adviserende en toezichthoudende functies vervuld. Visée is daarmee een toezichthouder met veel ervaring, ook in een sterk gereguleerde omgeving.

Samenstelling RvC

Visée volgt Gosse Boon op. Hij zal de raad van commissarissen op 31 juli verlaten na het verlopen van zijn tweede zittingstermijn van vier jaar. Hij was sinds augustus 2016 lid van de RvC van KPMG en voorzitter van de Audit & Risk Commissie. KPMG bedankt Gosse Boon voor zijn bijdrage, kritische blik en de aandacht voor continue verbeteringen, die hij in zijn rol als toezichthouder heeft aangejaagd.

De leden van de raad van commissarissen van KPMG Nederland zijn:

Bernard Wientjes (voorzitter)

Sandra Berendsen

Claartje Bulten

Linda Hovius

Kuldip Singh

Pascal Visée

Ook jouw personaliabericht kosteloos op Accountancy Vanmorgen? Stuur de redactie een bericht (bij voorkeur met foto in de verhouding 390×225): redactie@accountancyvanmorgen.nl