Personalia | Accountant Lie Fong-Terhorst wordt chef staatsschuld en schatkist

Agentschap

Het Agentschap van het ministerie van Financiën (zie DSTA.nl) beheert en financiert de staatsschuld en de schatkist en doet het dagelijkse cashmanagement voor het Rijk. Hierbij is het Agentschap actief op de kapitaal- en geldmarkt. Het Agentschap werkt intensief samen met financiële marktpartijen en is volop in ontwikkeling. De afdeling Staatsschuld- en Schatkist Beheer (SSB) is de backbone van het Agentschap en bestaat uit twee teams: de backoffice en de midoffice. Zonder de expertise van het backoffice-team kan de Nederlandse staat geen staatsschuld uitgeven en niet aan cashmanagement doen. Iedere dag houdt het team scherp in de gaten hoe het met de liquide positie van de Rijksoverheid gaat en zorgt men voor allerlei belangrijke financiële handelingen zoals bijzondere betalingen en de correcte settlement van financiële transacties. De backoffice regelt ook voor het schatkistbankieren – bankzaken voor alle Rijksonderdelen, decentrale overheden en vele publieke instanties – een groot aantal cruciale zaken zoals limietverhogingen en controles van bevoegde personen.

Saskia van Dun, Agent: “Ik ben blij dat Isabellita bij het Agentschap blijft in deze belangrijke leidinggevende rol voor onze mid- en backoffice. Isabellita heeft veel kennis van de specifieke werkzaamheden van deze afdeling, is een fijne collega en een waardevolle aanvulling voor het managementteam van het Agentschap vanwege haar scherpe blik en weloverwogen manier van werken.”

Isabellita Lie Fong-Terhorst: “Ik kijk met veel enthousiasme vooruit om een bijdrage te blijven leveren aan de belangrijke taken en uitdagingen bij het Agentschap. Daarbij hecht ik veel waarde aan de samenwerking met beide teams, de collega’s binnen het Agentschap maar ook daarbuiten; uiteindelijk zijn het de mensen met wie je werkt die het verschil maken.”

PwC

Isabellita Lie Fong-Terhorst was werkzaam in het bedrijfsleven als Audit manager/ Register accountant bij PricewaterhouseCoopers en was, voordat ze de overstap maakte naar de Rijksoverheid, werkzaam als Finance manager bij Leaseplan Nederland. Sinds 2017 is ze werkzaam als plaatsvervangend hoofd van de afdeling Staatsschuld- en Schatkistbeheer. Isabellita studeerde Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit en is sinds 2005 Register Accountant.

Bron/foto: algemene bestuursdienst

Ook jouw personaliabericht kosteloos op Accountancy Vanmorgen? Stuur de redactie een bericht (bij voorkeur met foto in de verhouding 390×225): redactie@accountancyvanmorgen.nl