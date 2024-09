Meeste werkgevers willen geen kantoorverplichting

Werkgevers in Nederland hebben geen plannen om hun personeel vaker te verplichten naar kantoor te komen. De meeste bedrijven zijn tevreden met de huidige verdeling tussen thuiswerken en werken op kantoor, blijkt uit een nieuw onderzoek van werkgeversvereniging AWVN.

Bij 94 procent van de werkgevers wordt thuisgewerkt, hetzelfde percentage als vorig jaar. Driekwart van alle deelnemende werkgevers is tevreden met de huidige situatie. 70 procent van alle deelnemers aan het onderzoek is niet van plan op dit vlak iets te veranderen. Een op de drie werkgevers overweegt wel actie om het personeel vaker naar kantoor te laten komen. Van een ‘kantoorplicht’ lijkt echter geen sprake.

Uit het onderzoek onder 358 werkgevers blijkt dat ongeveer de helft van de Nederlandse werknemers regelmatig thuiswerkt, iets minder dan tijdens eerdere metingen. Thuiswerkers komen gemiddeld drie dagen per week naar kantoor, waarbij dinsdag en donderdag de drukste dagen zijn. Deze balans tussen thuiswerken en op kantoor werken is sinds het eerste onderzoek van AWVN in 2020 opvallend stabiel gebleven.

Geen kantoorplicht

Hoewel een op de drie werkgevers overweegt om personeel vaker naar kantoor te laten komen, lijkt er geen sprake van een formele kantoorplicht. De belangrijkste reden om werknemers te stimuleren vaker naar kantoor te komen, is om de sociale cohesie tussen medewerkers te versterken. Verder zien werkgevers ook de voordelen van thuiswerken, zoals een betere werk-privébalans voor werknemers, zonder dat dit de prestaties negatief beïnvloedt.

Praktische uitdagingen blijven echter bestaan. Vooral op dinsdag en donderdag zijn kantoren vaak overvol, en het spreiden van thuiswerkdagen over de werkweek blijkt lastig. Werknemers houden vaak vast aan vaste dagen vanwege afspraken zoals kinderopvang.

Volgens AWVN is de positieve houding ten opzichte van hybride werken het resultaat van goed overleg tussen werkgevers en werknemers. AWVN vindt dat dit soort vraagstukken op de werkvloer beslist horen te worden. En dat gebeurt in de praktijk dus ook. Het onderzoek, waaraan deelnamen, weerspiegelt een brede afspiegeling van het Nederlandse bedrijfsleven.