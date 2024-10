Personalia | Rosanne de Groot nieuw commissielid CEA

Rosanne de Groot RA is op 1 september toegetreden tot de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA). Als partner Audit & Assurance bij BDO specialiseert zij zich in de controle van maatschappelijke organisaties, zoals fondsenwervers, verenigingen en culturele instellingen. Eerder is de Groot ook actief geweest in het toezicht op het onderwijs.

Voorzitter Ineke van Oldeniel is blij met haar komst: “Haar specialisatie samen met haar ervaring in de profit sector is van belang voor ons op dit moment. Bedrijven en organisaties gaan rapporteren over duurzaamheid en hun sociale impact. Dit raakt de inhoud van de accountantsopleiding en ons toezicht daarop.”

De Groot treedt in de voetsporen van Eveline van Caspel RA, van wie de benoemingstermijn eind 2024 afloopt. CEA heeft de benoeming vervroegd, gezien alles wat er nu speelt rondom de accountantsopleiding. De aandacht gaat de komende jaren naar de implementatie van de duurzaamheidsrichtlijn van de EU in de eindtermen en opleidingsprogramma’s van de universiteiten en hbo’s. En dat niet alleen. Coen Bongers (secretaris): “Momenteel zijn we in een proces waar we de huidige eindtermen gaan herzien. We vinden het juist van belang dat De Groot hier al aan bijdraagt omdat we nu de uitgangspunten en leidende principes bespreken.”

De Groot is met enthousiasme begonnen in haar nieuwe rol. “Onlangs sloot ik aan bij de energieke en interactieve werksessie met de kerngroep herziening eindtermen. We voeren nu belangrijke discussies over de opzet van de eindtermen. Hoe bevorder je integratie van theorie en praktijk? Hoe faciliteren we de instroom en doorstroom in de opleiding? Mijn ervaringen en perspectief hierop zijn relevant en breng ik graag in. Dagelijks begeleid ik collega’s in de praktijk en zelf heb ik als zij-instromer een atypisch traject gevolgd naar de titel. Ik vind het van belang om de accountantsopleiding en ons mooie beroep toegankelijk te maken voor een brede en diverse groep ambitieuze studenten.”

Ook jouw personaliabericht kosteloos op Accountancy Vanmorgen? Stuur de redactie een bericht (bij voorkeur met foto in de verhouding 390×225): redactie@accountancyvanmorgen.nl